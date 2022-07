Iga Świątek po sensacji: Żałuję

- Caroline zagrała dzisiaj o wiele solidniejszy mecz ode mnie. Wywierała na mnie presję, sprawiała, że miałam bardzo mało czasu. To ma znaczenie na korcie ziemnym, gdzie piłka odbija się nierówno i nie było czasu na korekty. Poczułam też dziś w meczu przeciwko trochę już bardziej wymagającej rywalce, że brakowało mi ogrania na korcie ziemnym. Zastanowię się w przyszłym roku, czy to przygotowanie będzie dłuższe, czy mimo wszystko pozostanę na nawierzchni twardej. Uświadomiłam sobie, że nie lubię wychodzić na kort i mieć z tyłu głowy, że odbyłam tylko dwa treningi na mączce - powiedziała Iga Świątek po porażce z Caroline Garcią w ćwierćfinale w Warszawie 1:6, 6:1, 4:6.

REKLAMA

Zobacz wideo „Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy". Tak wyglądało wydarzenie

Świątek o trudnościach ze zmianą nawierzchni

Polka przyznała, że jednym z kluczowych elementów, który zaważył na wyniku spotkania, był pierwszy serwis. - Ona regularnie serwowała 180 km/h, budowała tym przewagę. Nie byłam też stabilna przy poślizgach, co było do przewidzenia, bo ostatnie dwa tygodnie spędziłam na treningach na kortach twardych. Mimo to było to ciężkie do zaakceptowania - oceniła liderka rankingu.

Dziennikarze dopytywali Świątek, czy żałuje występu w Warszawie z uwagi na nawierzchnię ziemną tutejszych kortów. - Cały czas planowałam, że zagram ten turniej. Żałuję, że nie spędziłam więcej czasu na mączce wcześniej. Ale w Krakowie grałyśmy dla Ukrainy na korcie twardym więc głupio byłoby trenować przed tym na mączce, tam zagrać na nawierzchni twardej, a potem tu w Warszawie znów na mączce. Takie planowanie jest wymagające. Teraz to widzę - stwierdziła Świątek.

- Mówiłam przed turniejem, że nie miałam doświadczenia z tak szybkim przeskakiwaniem między nawierzchniami. Nie wiem, co zdecyduję w przyszłym roku. Na pewno wyciągniemy wnioski. Zdecydujemy się może albo na dłuższe przygotowania albo na odpuszczenie tego turnieju i zagranie po Wimbledonie całego sezonu na kortach twardych - mówiła Polka.

Na początku lipca Iga Świątek przegrała na trawiastym Wimbledonie w trzeciej rundzie. Potem miała tydzień wakacji, następnie zagrała pokazowy mecz dla Ukrainy na nawierzchni twardej. Teraz w Warszawie rywalizowała na mączce, a następnie będzie już przygotowywać się do wielkoszlemowego US Open na kortach twardych.

Co dalej?

Czy tydzień rywalizacji na mączce nie zaburzy przygotowań do startu w Nowym Jorku (impreza wielkoszlemowa rusza 29 sierpnia)? - Myślałam o tym. Szczerze mówiąc nie wiem. Jednak większość czasu spędziłam ostatnio na kortach twardych, a teraz też przegrałam wcześniej i będę miała więcej czasu na przygotowania do kolejnego turnieju. Myślę, że będzie ok. Wciąż biorę pod uwagę, że pierwszy turniej będzie taki na poczucie nawierzchni - powiedziała Polka. Kolejny start Świątek to Toronto (od 8 sierpnia).

Świątek zapewniała po meczu, że była dobrze przygotowana pod względem mentalnym, a zamieszanie wokół jej występów w Polsce nie miało wpływu na porażkę. - Mecz rozegrał się czysto pod kątem umiejętności tenisowych. Mentalnie byłam w dobrym miejscu, potrafiłam się skoncentrować. Może nie byłam tak zdyscyplinowana jak w poprzednich turniejach, ale jestem zadowolona - przyznała.

Rezygnacja z rytuału

Nasza liderka rankingu ma taki rytuał, że po przegranym secie zwykle schodzi do szatni by odzyskać koncentrację. Tym razem po porażce 1:6 w pierwszej partii została na korcie. Dlaczego? - Zazwyczaj schodzę na przerwę by się zresetować. Nie czułam się po pierwszym secie emocjonalnie wybita, abym musiała wychodzić i uspokajać się poza kortem. Szybko pomyślałam, co mogę zmienić, wymyśliłam trzy rzeczy, wdrożyłam je i grało mi się łatwiej. Dobrze wykorzystałam przerwę. Mimo, że wynik pierwszego seta był gładki, nie czułam się rozstrojona, by schodzić z kortu - tłumaczyła Świątek.

Polska tenisistka przyznała, że najbardziej pozytywne wspomnienia z tego turnieju dla niej to atmosfera na trybunach i zaangażowanie kibiców. - Pierwszy raz mogłam to poczuć na turnieju WTA w Polsce - zakończyła.