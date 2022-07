Świątek zdominowała światowy tenis. Wyliczenia wskazują, jak długo będzie liderką WTA

Iga Świątek pozostaje liderką rankingu WTA od ponad 17 tygodni. I wiele wskazuje na to, że Polka jeszcze długo będzie prowadzić w zestawieniu zawodowych tenisistek. Na ten moment Świątek ma prawie cztery tysiące punktów przewagi nad drugą na świecie Anett Kontaveit.

Ranking WTA. Stan na 26.07.2022:

Iga Świątek (Polska) 8336 pkt Anett Kontaveit (Estonia) 4476 Maria Sakkari (Grecja) 4190 Paula Badosa (Hiszpania) 4030 Ons Jabeur (Tunezja) 4010 Aryna Sabalenka 3267 Jessica Pegula (USA) 3087 Garbine Muguruza (Hiszpania) 2886 Danielle Collins (USA) 2743 Emma Raducanu (Wielka Brytania) 2717

Z rankingowego punktu widzenia dla zawodniczek najważniejsze jest to, by z roku na rok bronić punktów wywalczonych w konkretnych turniejach. Jeśli w danych zawodach tenisistka doszła w 2021 roku do finału, a w tym sezonie odpadła w pierwszej rundzie, to straci sporo punktów i najprawdopodobniej po zakończeniu takiej imprezy spadnie w rankingu WTA. Jeśli zaś rok temu była w ćwierćfinale, a teraz wygra całą imprezę - zyska punkty i awansuje w rankingu.

Kto ma ile do obrony

Popularny na Twitterze statystyk tenisowy z Chile Juan Ignacio Astaburuaga wyliczył, ile punktów pozostało do obrony do końca 2022 roku tenisistkom sklasyfikowanym aktualnie w najlepszej czterdziestce rankingu WTA.

Najwięcej punktów do obrony:

2831 Anett Kontaveit

2300 Garbine Muguruza

2281 Emma Raducanu

2055 Karolina Pliskova

2025 Paula Badosa

2010 Maria Sakkari

1730 Aryna Sabalenka

1558 Leylah Fernandez

1447 Barbora Krejcikova

1376 Danielle Collins

1130 Wiktoria Azarenka

1120 Ons Jabeur

1061 Camila Giorgi

1046 Iga Świątek

Ciekawa jest również statystyka przedstawiająca, jaki jest to procent wszystkich punktów, jakimi dana zawodniczka dysponuje obecnie w rankingu WTA:

84% Raducanu

83% Pliskova

80% Muguruza

65% Kontaveit

62% Giorgi

61% Krejcikova

61% Putincewa

19% Zhang

17% Anisimova

15% Kudermetova

15% Gauff

14% Haddad Maia

13% Świątek

3% Keys

Pozytywne wnioski

Z powyższych wyliczeń wynika, że Iga Świątek znajduje się w doskonałej sytuacji. Nie dość, że ma gigantyczną przewagę punktową nad rywalkami, to jeszcze w tym roku pozostało jej do obrony stosunkowo niewiele punktów w porównaniu do najgroźniejszych przeciwniczek. Na dodatek punkty te stanowią mały procent wszystkich, jakie dziś posiada.

I gdyby nawet Świątek - co trudno zakładać - nie obroniła żadnego z nich, to i tak utrzymałaby ponad 7300 punktów na koniec roku. Gdyby zaś w drugiej części sezonu poprawiła swoje wyniki w stosunku do tych z zeszłego roku, mogłaby liczyć na jeszcze większy dorobek na finiszu sezonu. Kto wie, może nawet w okolicach 10 tysięcy punktów. W tych hipotetycznych wyliczeniach dużo jednak zależy też od tego, jak intensywny będzie kalendarz Polki do końca listopada.

Pod kątem zaczynającego się pod koniec sierpnia wielkoszlemowego US Open warto jednak zauważyć, że rok temu Świątek doszła w Nowym Jorku do czwartej rundy, a w ostatnich miesiącach bardzo poprawiła się na nawierzchni twardej - wygrała m.in. prestiżowe zawody w Miami i Indian Wells. Na kortach twardych prawdopodobnie będzie też rozgrywany Turniej Mistrzyń, do którego Polka już zapewniła sobie awans.

Kto dogoni Świątek i kiedy?

Analiza rankingu i możliwych punktów do obrony wskazuje, że Świątek najprawdopodobniej zakończy ten rok na pierwszym miejscu w rankingu WTA. Odskoczyła przeciwniczkom tak bardzo, że nawet gorsze występy w końcówce lata i jesienią nie powinny doprowadzić do utraty jej prowadzenia. Do tego wciąż nie widać wyraźnej kandydatki, która mogłaby rzucić się w skuteczną pogoń za Polką.

Wiceliderka rankingu Anett Kontaveit w ostatnim tygodnia doszła co prawda do finału w Hamburgu, ale wcześniej notowała serię słabych występów: druga runda Wimbledonu, pierwsza runda Roland Garros, pierwsza runda Miami czy druga runda Indian Wells. Trzecia na świecie Maria Sakkari odpadła na Wimbledonie w trzeciej rundzie, w Eastbourne po pierwszym meczu, a w Roland Garros po drugim. Czwarta Paula Badosa doszła do czwartej rundy WImbledonu, ale wcześniej przegrywała szybko w Rzymie, Paryżu czy Eastbourne. Nawet najrówniejsza ostatnio obok Świątek Ons Jabeur zalicza wpadki jak choćby porażka w pierwszej rundzie Roland Garros.

Polka zapisuje się w historii

Świątek dominuje w tym sezonie tak bardzo, że prawdopodobnie pozostanie liderką rankingu WTA co najmniej do rozpoczęcia wielkoszlemowego Australian Open 2023. Wtedy to Polka stanie przed nowym wyzwaniem - obrony gigantycznej liczby punktów, jakie już wywalczyła w trwającym roku. Ale to kwestia bardziej odległej przyszłości. Na dziś może cieszyć się zdecydowaną przewagą w rankingu i śrubowaniem kolejnych rekordów.

"Świątek zrównała się z Amerykanką Jennifer Capriati, która prowadziła w zestawieniu WTA przez 17 tygodni na początku XXI wieku. Teraz przed Polką kolejne wyzwanie w postaci przegonienia kolejnych rywalek. Jelena Janković była liderką przez 18 tygodni, Kim Clijsters przez 20, natomiast Tracy Austin i Marija Szarapowa przez 21 tygodni - czytamy w artykule Cezarego Kaweckiego na Sport.pl.