Polak już nie musi liczyć na deportację Djokovicia. Zagra w Australian Open bez kwalifikacji

Już za tydzień start Australian Open. Największe oczekiwania, co oczywiste, są wobec Igi Świątek oraz Huberta Hurkacza, ale na kortach twardych wystąpią także inni polscy tenisiści, o wielkim szczęściu może mówić Kamil Majchrzak (107. ATP).

Kamil Majchrzak wystąpi w Australian Open. Polak miał wielkiego farta

W ubiegłym tygodniu zawodnik uzyskał pozytywny wynik na koronawirusa, przez co stracił szansę na udział w kwalifikacjach do turnieju wielkoszlemowego, które odbywają się w tym tygodniu. Mimo to Majchrzak wciąż miał szanse na awans do turnieju. 25-latek był pierwszym oczekującym na zwolnienie miejsca w głównej drabince. Musiał liczyć na to, aby przed kwalifikacjami wycofał się jeden z zawodników. I tak się stało. Pechowcem okazał się Jenson Brooksby, który uzyskał pozytywny wynik na koronawirusa tuż przed wylotem do Australii.

Pierwszy ranking WTA w 2022 roku. Dobra wiadomość dla Igi Świątek

- Cieszę się, że zagram w Australian Open bez konieczności przebijania się przez eliminacje, bo to zawsze pozwala oszczędzić trochę sił w nogach przed ewentualnym pięciosetowymi meczami w Wielkim Szlemie. Zresztą w obecnej sytuacji nawet nie mógłbym do nich przystąpić, przez pozytywny wynik na COVID-19, jaki otrzymałem w piątek. Uniemożliwił mi on grę w półfinale ATP Cup przeciwko Hiszpanom. Zgodnie z procedurami będę musiał teraz przejść siedmiodniową kwarantannę w Sydney - powiedział Majchrzak.

Jak zdradził 25-latek, opcją, która wchodziła w grę, był awans do turnieju głównego kosztem Novaka Djokovicia, który został zatrzymany przez straż graniczną i trafił do aresztu imigracyjnego. Wciąż nie wiadomo, czy Serb wystąpi w turnieju. - Nie ukrywam, że zerkałem na to, co się dzieje z Djokoviciem, no i sprawdzałem, czy ktoś inny się nie wycofał z różnych powodów. Mój menedżer dopytywał się o to już od piątku u organizatorów turnieju. No ale teraz już dla mnie nieistotne, co zrobi Djoko. Ważne, że udało się zakwalifikować do głównej drabinki, co w mojej pechowej sytuacji jest dość szczęśliwym rozwiązaniem - zaznaczył także.

Katarzyna Kawa nie zagra w Australian Open

W męskim Australian Open na pewno wystąpią Kamil Majchrzak oraz Hubert Hurkacz, szanse na awans po kwalifikacjach ma Kacper Żuka. W żeńskich rozgrywkach pewne udziału są Iga Świątek, Magda Linette i Magdalena Fręch.