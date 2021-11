Hubert Hurkacz zaczyna ATP Finals! Na start Danił Miedwiediew. Gdzie i kiedy oglądać? [Transmisja TV, stream online]

Hubert Hurkacz ma za sobą najlepszy sezon w karierze. Polak wygrał m.in. turniej ATP 1000 w Miami, a także dotarł do półfinału Wimbledonu. Dobre występy przez cały rok zaowocowały awansem do ATP Finals w Turynie, w którym zagra ósemka najlepszych tenisistów w tym roku. Turniej odbędzie się w dniach 14-21 listopada W wyniku losowania Polak trafił do grupy czerwonej, w której znaleźli się Danił Miedwiediew, Alexander Zverev oraz Matteo Berrettini. W grupie zielonej jest Novak Djoković, Stefanos Tsitsipas, Andriej Rublow oraz Casper Ruud.

Hurkacz rozpoczyna rywalizację w ATP Finals. Na początek znany rywal

Na inaugurację fazy grupowej turnieju mistrzów Hurkacz zagra z Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem (2. ATP). Obaj zawodnicy dobrze znają się z kortów. W tym roku mieli okazję mierzyć się ze sobą dwukrotnie, a bilans ich meczów jest remisowy. Miedwiediew wygrał 2:6, 7:6, 7:6 w 1/16 finału turnieju w Toronto, natomiast Polak okazał się lepszy w 1/8 finału Wimbledonu (2:6, 7:6, 3:6, 6:3, 6:3).

W ostatniej fazie sezonu Miedwiediew nie zdecydował się na zbyt wiele startów. Po zwycięstwie w US Open nad Novakiem Djokoviciem Rosjanin wystąpił w zaledwie dwóch turniejach. Najpierw odpadł w 1/8 finału Indian Wells po porażce z Dimitrowem, a później dotarł do finału ATP Masters w Paryżu, gdzie przegrał z Novakiem Djokoviciem 6:4, 3:6, 3:6. Dla porównania Hurkacz wystąpił w tym czasie w pięciu turniejach, a największymi sukcesami było zwycięstwo na halowych kortach w Metz oraz półfinał paryskiego turnieju, w którym lepszy okazał się Djoković.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Huberta Hurkacza z Daniłem Miedwiediewiem?

Spotkanie Huberta Hurkacza z Daniłem Miedwiediew powinno się rozpocząć w niedzielę 14 listopada o godzinie 14:00. Mecz, tak jak cały turniej ATP Finals, będzie dostępny do obejrzenia na sportowych antenach Polsatu, w aplikacji mobilnej Polsat Box Go oraz za pośrednictwem strony internetowej polsatboxgo.pl. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Zgodnie z zasadami, w drugiej kolejce ze sobą zagrają odpowiednio zwycięzcy i przegrani z pierwszej rundy.