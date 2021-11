Tak wygląda tabela drugich miejsc, najważniejsza dla reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski wygrała 4:1 z Andorą w eliminacjach mistrzostw świata. Zespół Paulo Sousy zapewnił sobie udział w marcowych barażach do mundialu, który za rok odbędzie się w Katarze. Stało się to nie tylko dzięki naszemu zwycięstwu, ale też dzięki wygranej Anglii z Albanią 5:0.

Na kolejkę przed końcem eliminacji reprezentacja Polski ma 20 punktów i traci trzy punkty do Anglików. W teorii zespół Sousy może jeszcze wygrać grupę, jednak w praktyce to niemożliwe. Anglicy mają od nas lepszy bilans bramkowy, a w ostatniej kolejce grają z najsłabszym w grupie San Marino. Będąca na trzecim miejscu Albania traci do nas już pięć punktów.

Co dokładnie czeka nas w barażach? Tego jeszcze nie wiemy. W kilku z nich wciąż możemy jedynie spekulować, jednak po kolejnym dniu eliminacji jesteśmy trochę mądrzejsi. W grupie A na razie drugie miejsce zajmuje Serbia. Ma ona jednak tyle samo punktów co Portugalia, z którą zagra na wyjeździe w niedzielny wieczór. Niezależnie od tego, kto z nich zagra w barażach, z pewnością będzie zespołem rozstawionym.

W grupie B potknięcie Szwedów wykorzystali Hiszpanie, którzy są o krok od wygrania grupy. W ostatniej kolejce te dwie drużyny zagrają ze sobą w Hiszpanii i gospodarzom wystarczy tylko jeden punkt. W grupie C drugie miejsce zajmują Szwajcarzy, którzy w piątek zremisowali 1:1 z prowadzącymi w tabeli Włochami.

Z kim Polacy mogą zagrać w barażach?

W grupie D wszystko rozstrzygnie się między trzema zespołami. Na razie w najlepszej sytuacji są Ukraińcy, którzy mają dziewięć punktów. Osiem punktów ma Finlandia, a siedem Bośnia i Hercegowina. Dwie ostatnie drużyny mają jednak o jeden mecz rozegrany mniej.

Z grupy E w barażach na pewno zobaczymy Czechów i Walijczyków. Niezależnie od tego, która z reprezentacji zajmie drugie miejsce w grupie, to kolejna i tak awansuje dzięki dobrej grze w Lidze Narodów.

Z grupy F w barażach zobaczymy Szkotów, a w grupie G bić się będą o to Norwegia i Turcja. Pierwszy zespół ma 17 punktów, drugi o dwa mniej. W grupie H czeka nas mecz o zwycięstwo w stawce. W niedzielę obie drużyny zagrają ze sobą w Splicie i jeśli gospodarze wygrają, to jednocześnie awansują na pierwsze miejsce w grupie.

W grupie J do baraży awansuje albo Macedonia Północna, albo Rumunia. Pierwsza drużyna ma punkt przewagi i w ostatniej kolejce zagra u siebie z Islandią. Rumuni zagrają na wyjeździe z Liechtensteinem. Mecze te w niedzielę.

Podsumowując, gdyby eliminacje zakończyły się dziś, w barażach zagrałyby: Serbia, Szwecja, Szwajcaria, Ukraina, Czechy, Walia, Szkocja, Norwegia, Chorwacja, Polska, Macedonia Północna i Austria, która wygrała grupę w Lidze Narodów.

Aby awansować na mistrzostwa świata, trzeba będzie wygrać dwa mecze. W pierwszym z nich reprezentacja Polski będzie rozstawiona. Oprócz nas rozstawione byłyby Serbia, Szwecja, Chorwacja, Szwajcaria i Szkocja. Potencjalni rywale Polaków w pierwszej rundzie baraży to: Czechy, Norwegia, Macedonia Północna, Ukraina, Walia i Austria.

Aktualna tabela drugich miejsc:

Serbia - 7 meczów, 17 punktów, bilans bramkowy: 16-8 Szwajcaria - 7 meczów, 15 punktów, bilans bramkowy: 11-2 Szwecja - 7 meczów, 15 punktów, bilans bramkowy: 12-5 Chorwacja - 7 meczów, 14 punktów, bilans bramkowy: 16-4 Polska - 7 meczów, 14 punktów, bilans bramkowy: 17-8 Szkocja - 7 meczów, 14 punktów, bilans bramkowy: 12-7 Czechy - 7 meczów, 11 punktów, bilans bramkowy: 12-9 Norwegia - 6 meczów, 11 punktów, bilans bramkowy: 7-5 Macedonia Północna - 7 meczów, 9 punktów, bilans bramkowy: 11-10 Ukraina - 7 meczów, 9 punktów, bilans bramkowy: 9-8

Jako zwycięzcy grup w Lidze Narodów w barażach zagrają też Walia i Austria. Zespoły pogrubione, to reprezentacje rozstawione w 1. rundzie. Do tabeli należy dodać, że drużynom z grup sześciodrużynowych nie zalicza się punktów zdobytych w meczach z ostatnimi zespołami.

Dzięki rozstawieniu Polacy pierwszy mecz zagrają w Warszawie. Jeśli awansujemy do kolejnej rundy, to o roli gospodarza zdecyduje losowanie. Rywala w barażach poznamy w piątek, 26 listopada.