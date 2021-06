Magda Linette w kolejnej rundzie Roland Garrosa! Liderka WTA nie dała rady z Polką

Magda Linette w kapitalnym stylu zaczęła pierwszą partię. Polka grała na niezwykłym poziomie i szybko doprowadziła do przełamania i wyniku 3:1. Kolejne gemy były już popisem 29-letniej zawodniczki i Polka niespodziewanie wygrała pierwszego seta 6:1. Zajęło jej to zaledwie 26 minut.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile zarabia Iga Świątek? To fenomen sportowy, ale też marketingowy [Studio Biznes]

Krecz w drugim secie

Po pierwszym secie Australijka złapała się za plecy i musiała wziąć przerwę medyczną. Przyczyną takiego zachowania była oczywiście kontuzja odniesionej niedawno w Rzymie. Liderka WTA zeszła nawet z kortu i już pojawiła się groźba skreczowania. Barty wróciła jednak do gry i drugą partię zaczęła lepiej. Szybko wygrała pierwszego gema, ale Linette szybko wróciła na dobry poziom. Tuż po doprowadzeniu do wyniku 2:2 przez Polkę Barty zeszła z kortu i schowała rakietę do torby. Był to oczywisty znak, że poddaje mecz.

Więcej informacji wkrótce