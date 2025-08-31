Powrót na stronę główną
Memoriał Wangera. Kiedy mecz Polska - Argentyna? [TRANSMISJA, WYNIK, NA ŻYWO]
Polscy siatkarze przygotowują siędo mistrzostw świata, które we wrześniu odbędą się na Filipinach. Biało-Czerwoni biorą udział w dorocznym Memoriale Huberta Wagnera. Przed nimi ostatni mecz turnieju. Zmierzą się z niepokonaną dotąd Argentyną. Kiedy mecz Polska - Argentyna? O której godzinie? Gdzie oglądać? Transmisja, stream online, wynik na żywo.
Nikola Grbić
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

To już 22. edycja siatkarskiego memoriału Huberta Jerzego Wagnera - wybitnego trenera, który miał wielki wkład w rozwój polskiej siatkówki i był ojcem jej sukcesów w latach 70. ubiegłego wieku. Już po raz dziewiąty z rzędu turnieju odbywa się w Krakowie. Biorą w nim oczywiście udział Polacy.

Zobacz wideo Polscy siatkarze wrócili do kraju po zwycięstwie w Lidze Narodów!

Polacy kończą Memoriał Wagnera. Czas na mecz z Argentyną

W tegorocznych zmaganiach poza wicemistrzami świata i wicemistrzami olimpijskimi - drużyną prowadzoną przez Nikolę Grbicia - udział biorą Brazylijczycy, Serbowie i Argentyńczycy. W tak doborowym towarzystwie drużyny przygotowują się do mistrzostw świata, które odbędą się we wrześniu na Filipinach.

Biało-Czerwoni podczas tegorocznego memoriału rozegrali już dwa mecze. Najpierw pokonali gładko Serbię 3:0, a następnie przegrali 0:3 z Brazylią. W ostatnim spotkaniu zmierzą się z Argentyną. Drużyna prowadzona przez Marcelo Mendeza wygrała oba swoje dotychczasowe spotkania po 3:0. Czy przeciwko Polsce spisze się równie dobrze?

Oba zespoły znają się doskonale. W 2024 roku Polacy rozbili Argentyńczyków 3:0 (25:19, 25:18, 25:22) w meczu Ligi Narodów, a rok wcześniej zwyciężyli 3:1 (25:23, 23:25, 28:26, 25:20) w spotkaniu kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich.

Mecz Polska - Argentyna w Memoriale Huberta Wangera zaplanowano na niedzielę 31 sierpnia o godz. 20:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na otwartym Polsacie Sport 1.Ta potyczka będzie również dostępna w serwisie m.in. Polsat Box Go (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Tekstową relację będzie można śledzić również na stronie Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE. 

