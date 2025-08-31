Było 25:21 dla Polski i wtedy zaczął się koszmar na MŚ. To już koniec

Mistrzostwa świata do lat 21 mają dla polskich siatkarzy słodko-gorzki smak. Podopieczni Piotra Grabana świetnie radzili sobie w fazie grupowej. Przegrali co prawda z Iranem (1:3), ale pozostałe pojedynki wygrali bez straty seta, co dało im awans z drugiego miejsca do 1/8 finału. Na tym etapie nasi zawodnicy pokonali Ukrainę (3:1). Niestety szansa na medal przepadła, kiedy w ćwierćfinale lepsi od Polaków okazali się Czesi, zwyciężając 3:1. Można było żałować tego pojedynku, bo Polska miała szansę na doprowadzenie do tie-breaka.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja siatkarzy ze złotem na uniwersjadzie! Trener Dariusz Luks podsumowuje

Polacy musieli uznać wyższość rywala

Wtedy też stało się jasne, że naszym zawodnikom pozostaje walka o 5. miejsce. Najpierw biało-czerwoni rywalizowali z Kubą. W sobotę ograli tego rywala bez straty seta. W niedzielę w ostatnim meczu mistrzostw zmierzyliśmy się z Francją. Polacy bardzo dobrze rozpoczęli to spotkanie.

W inauguracyjnej partii do pewnego czasu co prawda prowadzili Trójkolorowi, ale od wyniku 12:15 zdecydowanie więcej punktów zaczęli zdobywać siatkarze prowadzeni przez Grabana. Zwyciężyli w pierwszej odsłonie 25:21. Później już tak dobrze nie było.

W drugim secie rywale już od samego początku zbudowali kilkupunktową przewagę. Polacy nie byli w stanie się nawet zbliżyć. Przegrali 19:25. Trzecia partia to z kolei walka punkt za punkt. Przy stanie 23:23 dwie akcje wygrali jednak Francuzi i wyszli na prowadzenie w całym spotkaniu.

Niestety w czwartej partii zapewnili sobie zwycięstwo. Doszło do kilku zwrotów akcji. Kiedy Francja prowadziła już 12:7, to wydawało się, że biało-czerwoni nie nawiążą już walki - podobnie jak w drugim secie. Polska młodzież jednak nie zamierzała odpuszczać. Nie minęło dużo czasu, a na tablicy świetlnej widniał rezultat 18:18. Od tego momentu to znów przeciwnicy nadawali ton rywalizacji. Wygrali tę odsłonę 25:21 i cały mecz 3:1.

Niedosyt młodych Polaków

Liderem reprezentacji Polski ponownie był Wojciech Gajek, który zdobył 24 punkty. Do tego dołożył pięć bloków. W tym zawodniku drzemie ogromny potencjał.

Nasz zespół zajął ostatecznie 6. miejsce na mistrzostwach świata do lat 21. Ten wynik na pewno jest niedosytem dla Polaków i często będzie pojawiać się pytanie: Co by było, gdyby w ćwierćfinale z Czechami udało się nam doprowadzić do tie-breaka.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU