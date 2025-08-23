Reprezentacja Polski siatkarek ma za sobą udany okres. Mimo że trzeci raz z rzędu nie udało jej się wygrać play-offów i sięgnąć po Ligę Narodów, to zaprezentowała się w niej z bardzo dobrej strony. I po raz trzeci zdobyła brązowy medal. Tym razem nasze zawodniczki poległy w półfinale z Włoszkami 0:3, natomiast w spotkaniu o najniższe miejsce "na pudle" nie dały szans Japonkom i pewnie wygrały 3:1.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jestem trochę zawiedziona". Natalia Bukowiecka piąta na Stadionie Śląskim

Mistrzostwa świata siatkarek 2025. O której mecz Polska - Wietnam?

Zawodniczki Stefano Lavariniego po zwycięstwie z Japonią nie miały zbyt dużo czasu na odpoczynek. Już po niespełna dwóch tygodniach rozegrały sparing z Ukrainą w przygotowaniach do nadchodzących mistrzostw świata. Mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla naszej drużyny. "Nagła deklasacja" - pisał Jakub Balcerski ze Sport.pl.

Lavarini dokonał wręcz sensacyjnych ruchów w zespole przed MŚ: wśród rozgrywających za Alicję Grabkę do kadry wskoczyła Marlena Kowalewska, a kontuzjowaną Weronikę Centkę-Tietianiec zastąpiła Sonia Stefanik. Fani domyślili się za to, kto nie jedzie na mundial... z Instagrama. Dużą niespodzianką jest z pewnością pominięcie Grabki, która była ważną postacią kadry podczas Ligi Narodów. Kontrowersje wywołało też powołanie dla Sonii Stefanik, która w ubiegłym sezonie nie grała wcale aż tak dobrze.

Nasze pierwsze rywalki na MŚ, czyli Wietnamki są w całkiem niezłej formie. Ostatnie dziewięć spotkań, to aż osiem zwycięstw. Jedyną porażkę poniosły pięć dni temu w spotkaniu z Hiszpanią. Wiemy, że drużynie nie pomoże Nguyen Thi Bich Tuyen, która wycofała się ze składu z powodu rzekomego wprowadzenia testów płci przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej (FIVB). Nie powinno mieć to jednak większego znaczenia, gdyż nasze zawodniczki są murowanymi faworytkami tego starcia.

MŚ w siatkówce kobiet 2025. Gdzie oglądać mecz Polska - Wietnam? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Polska - Wietnam odbędzie się w sobotę 23 sierpnia. Początek o godz. 15:30. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenie Polsatu Sport 1 oraz w internecie na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego starcia na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE