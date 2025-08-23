Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

MŚ w siatkówce kobiet 2025. Gdzie oglądać mecz Polska - Wietnam? [TRANSMISJA NA ŻYWO]
Reprezentacja Polski siatkarek rozpoczyna zmagania na mistrzostwach świata! Jej pierwszymi rywalkami będą Wietnamki, które spisują się ostatnio znakomicie. Mimo to zawodniczki Stefano Lavariniego są murowanymi faworytkami. Nie bierzemy pod uwagę innego scenariusza, niż trzy punkty na otwarcie mundialu. Siatkówka kobiet. Mistrzostwa świata 2025. Mecz Polska - Wietnam. Gdzie oglądać? O której godzinie? Transmisja, stream online, wynik na żywo.
Polska - Japonia, Liga Narodów siatkarek
Fot. Volleyball World, materiały prasowe FIVB

Reprezentacja Polski siatkarek ma za sobą udany okres. Mimo że trzeci raz z rzędu nie udało jej się wygrać play-offów i sięgnąć po Ligę Narodów, to zaprezentowała się w niej z bardzo dobrej strony. I po raz trzeci zdobyła brązowy medal. Tym razem nasze zawodniczki poległy w półfinale z Włoszkami 0:3, natomiast w spotkaniu o najniższe miejsce "na pudle" nie dały szans Japonkom i pewnie wygrały 3:1.

Zobacz wideo "Jestem trochę zawiedziona". Natalia Bukowiecka piąta na Stadionie Śląskim

Mistrzostwa świata siatkarek 2025. O której mecz Polska - Wietnam?

Zawodniczki Stefano Lavariniego po zwycięstwie z Japonią nie miały zbyt dużo czasu na odpoczynek. Już po niespełna dwóch tygodniach rozegrały sparing z Ukrainą w przygotowaniach do nadchodzących mistrzostw świata. Mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla naszej drużyny. "Nagła deklasacja" - pisał Jakub Balcerski ze Sport.pl

Lavarini dokonał wręcz sensacyjnych ruchów w zespole przed MŚ: wśród rozgrywających za Alicję Grabkę do kadry wskoczyła Marlena Kowalewska, a kontuzjowaną Weronikę Centkę-Tietianiec zastąpiła Sonia Stefanik. Fani domyślili się za to, kto nie jedzie na mundial... z Instagrama. Dużą niespodzianką jest z pewnością pominięcie Grabki, która była ważną postacią kadry podczas Ligi Narodów. Kontrowersje wywołało też powołanie dla Sonii Stefanik, która w ubiegłym sezonie nie grała wcale aż tak dobrze.

Nasze pierwsze rywalki na MŚ, czyli Wietnamki są w całkiem niezłej formie. Ostatnie dziewięć spotkań, to aż osiem zwycięstw. Jedyną porażkę poniosły pięć dni temu w spotkaniu z Hiszpanią. Wiemy, że drużynie nie pomoże Nguyen Thi Bich Tuyen, która wycofała się ze składu z powodu rzekomego wprowadzenia testów płci przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej (FIVB). Nie powinno mieć to jednak większego znaczenia, gdyż nasze zawodniczki są murowanymi faworytkami tego starcia.

MŚ w siatkówce kobiet 2025. Gdzie oglądać mecz Polska - Wietnam? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Polska - Wietnam odbędzie się w sobotę 23 sierpnia. Początek o godz. 15:30. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenie Polsatu Sport 1 oraz w internecie na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego starcia na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!