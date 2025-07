- Gdy dostałem wiadomość od nieznanego numeru na Whatsappie, to byłem u fizjoterapeuty. Nie otworzyłem jej od razu, bo dużo się przecież teraz mówi o różnych oszustach kontaktujących się m.in. także na Whatsappie. Tak więc początkowo tę wiadomość troszeczkę zignorowałem, ale potem przeczytałem ją, do tego był podpis "Nikola Grbić", zobaczyłem też zdjęcie profilowe trenera i trochę mnie zamurowało - ujawnił Maksymilian Granieczny w rozmowie ze Sport.pl. W taki sposób dowiedział się o powołaniu do reprezentacji Polski. I już w niej zadebiutował. Wystąpił w kilku spotkaniach tegorocznej Ligi Narodów. Zaprezentował w nich naprawdę wysoki poziom, niejednokrotnie ratując drużynę przed startą punktów.

REKLAMA

Zobacz wideo

Piotr Gruszka zabrał głos ws. Maksymiliana Graniecznego. "Ma w sobie mnóstwo takiego naturalnego talentu"

"Debiut w Lidze Mistrzów w wieku 15 lat to nie przypadek - Maksymilian Granieczny od dawna uchodzi za wielki talent" - pisała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl. Podobne zdanie w sprawie libero wygłosił Piotr Gruszka. - Ma rzeczy, które się po prostu ma i tego się nie wytrenuje. Ma w sobie mnóstwo takiego naturalnego talentu - zaczął legendarny siatkarz w rozmowie z "Wprost". Według Gruszki Granieczny wcale nie jest za młody na to, by grać w seniorskiej kadrze, podobnie zresztą jak i Jakub Nowak, który również zadebiutował w ostatnich tygodniach. Obaj są z rocznika 2005.

- Piękne perełki się nam trafiły w siatkówce. I tutaj nie mam absolutnie żadnego przeciwskazania, żeby oni mieli grać w reprezentacji. To nie jest tak, że istnieje jakiś magiczny wiek, w którym można zacząć grać w wyjściowym składzie reprezentacji. A wcześniej "młody poczekaj, bo musisz poczekać". Nic z tego - podkreślał.

Granieczny ma szansę stać się jednym z najlepszych libero w historii

- Maks jest naprawdę fenomenalny - dodawał Gruszka, po czym wymienił mocne strony Graniecznego i to, czym mu najbardziej imponuje. - Wchodzi na boisko i po prostu stoi tam, gdzie ma być piłka. To się ma. Bardzo często praca libero w obronie, to nie jest tylko kwestia taktyki, że komuś otwieramy kierunek po prostej i tam trafi. Często to "czytanie" zamiarów przeciwnika, co charakteryzuje tych największych libero. Oni to mieli i Granieczny też to ma. A każdy kolejny sezon będzie potwierdzeniem i dojrzewaniem na tej pozycji Maksa - zapowiadał.

Zobacz też: Polki zdążyły już odebrać medale, gdy przyszły pilne wieści. Ależ finał!

Teraz przed Graniecznym i spółką turniej finałowy Ligi Narodów. Odbędzie się w chińskim Ningbo. Polski libero otrzymał powołanie i istnieje duża szansa, że Grbić na niego postawi już w ćwierćfinale. Jego konkurentem o miejsce na boisku będzie Jakub Popiwczak. W 1/4 finału Biało-Czerwoni zmierzą się z Japonią. Mecz odbędzie się w czwartek 31 lipca o godzinie 13:00 czasu polskiego. W przypadku awansu zagrają z wygranym z pary Chiny - Brazylia.