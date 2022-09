Wlazły cytuje Dalajlamę XIV, mówiąc o Kurku. I wspomina. "Tego nie wyobrazi sobie nikt"

W niedzielę o godzinie 21 Polska zagra z Tunezją w Gliwicach w 1/8 finału MŚ siatkarzy 2022. Na fazę pucharową mistrzostw z dużym zainteresowaniem czeka m.in. Mariusz Wlazły, wicemistrz świata z 2006 roku i mistrz oraz MVP z roku 2014.

Łukasz Jachimiak: Jak ci się podobają trwające mistrzostwa świata? Oglądasz, czy raczej cię nie wciągnęły?

Mariusz Wlazły: Oczywiście, że oglądam. Turniej jest bardzo ciekawy, wiele zespołów prezentuje wysoki poziom. A nasza reprezentacja rozgrywa piękne zawody. Z meczu na mecz się rozkręca, co pozwala nam być pełnymi nadziei na przyszłe spotkania.

Najpewniej za kilka dni Polska kolejny raz na tych mistrzostwach zagra z USA, tym razem w ćwierćfinale. Będzie nam jeszcze trudniej niż w spotkaniu grupowym?

- Na pewno cenne jest to, że w grupie wygraliśmy. Pierwszy set nam się źle ułożył, w końcówce straciliśmy dwa punkty po świetnych zagrywkach rywali. Takie punkty bolą, gdyż później brakuje nam czasu, aby odrobić tę stratę. Ale następne sety kontrolowaliśmy i wygraliśmy zasłużenie. Oczywiście tamten mecz jest już za nami i kompletnie nic nie znaczy. Jestem pełen optymizmu przed kolejnym spotkaniem z USA, natomiast nie chcę się wdawać w prognozy. Nasi zawodnicy bardzo dobrze funkcjonują, współpracują i uzupełniają się na boisku. Nasza drużyna jest kompletna. Niezależnie od tego, kto jest na boisku, nasz poziom jest wysoki. Na pewno sztab zadba o to, żebyśmy byli jak najlepiej przygotowani pod każdym względem.

Czy ty jako atakujący patrzysz szczególnie uważnie na to, co robi Bartosz Kurek?

- W sporcie drużynowym każda jednostka jest ważna, każda indywidualność wnosi do zespołu ogromne wartości, natomiast jeśli te jednostki nie współpracują na zasadzie jednego organizmu, to nie możemy liczyć, że taki organizm będzie dobrze funkcjonował. Każdy zawodnik musi zrozumieć, że gra dla drużyny i tylko wtedy możemy patrzeć spokojnie, jak wszyscy zjednoczeni idą w wyznaczonym kierunku, jak się zbliżają do celu. Bez takiego współdziałania nie będzie żadnego sukcesu. Oczywiście każdy ma swoje walory, swój temperament, swoją osobowość. Rola naszego kapitana jest nieoceniona. On potrafi wykorzystać swoje doświadczenie, wiedzę i umiejętności sportowe do tego, aby być mocnym fundamentem naszego zespołu. A jak dobrze wiemy, na solidnych fundamentach buduje się najlepiej. Bartek jest graczem kompletnym. W naszym zespole oprócz Bartka widzę wielu zawodników z ogromnym potencjałem i najwyższym na świecie poziomem sportowym. Oni działają jak potężne spoiwo dla naszej drużyny.

Jako fachowca od ataku proszę cię, żebyś powiedział, ile w dzisiejszym Bartoszu Kurku widzisz tego Bartosza Kurka, który był nie do zatrzymania w meczach strefy medalowej MŚ 2018, gdy poprowadził Polskę do złota i zdobył tytuł MVP.

- "Istnieją tylko dwa dni w roku, w których nic nie może być zrobione. Jeden nazywamy wczoraj, a drugi jutro. Dzisiaj jest właściwy dzień, aby kochać, wierzyć i żyć w pełni" - te słowa wypowiedział Dalajlama XIV i one w pełni odnoszą się do tego pytania, dlatego nie porównywałbym Bartka dzisiejszego do tego z 2018 roku. To byłyby porównania nie na miejscu. Bartek przez ostatnie lata zrobił ogromny jakościowy postęp. Jest bardziej doświadczonym siatkarzem, posiada dziś umiejętności na innym poziomie i nie mówię tu tylko o kwestiach sportowych, ale również mentalnych. Rozwinął swoje umiejętności psychologiczne, chociażby motywację siebie i innych. Bartek przez ostatnie lata na pewno pracował nad swoimi siatkarskimi defektami i na pewno je poprawił, ale inni nasi siatkarze również. My mamy graczy, którzy są mistrzami w swoim fachu. To perfekcjoniści. Oni nie spoczęli na laurach. Tworzą świetny zespół. I grają na tyle skutecznie, że możemy się cieszyć ze zwycięstw.

Krążę wokół roli atakującego, bo Kurek był najbardziej wartościowym siatkarzem MŚ 2018, ty zdobyłeś tytuł MVP 2014 i pewnie sam wiesz najlepiej, że kibice szczególnie patrzą właśnie na atakujących, czyli na ludzi, którzy zazwyczaj zdobywają najwięcej punktów. To jest chyba tak naturalne, jak obserwowanie w piłce nożnej przede wszystkim Roberta Lewandowskiego i innych napastników?

- Faktycznie można przyrównać Bartka Kurka do Roberta Lewandowskiego. Jasne, że w siatkówce wykończenie też spada najczęściej na atakującego. To on dostaje trudne piłki i na niego jest kierowana uwaga. Ale w siatkówce atakujący może wykończyć akcję tylko wtedy, gdy ktoś przyjmie piłkę i ktoś rozegra. Zawsze podkreślam zespołowość, bo wiem, że atakujący nic nie znaczy, jeśli nie zostanie rozegrana do niego piłka. Sam jej nie przyjmie, nie rozegra, nie zrobi akcji. W siatkówce każdy zawodnik, również atakujący, ma w pełni wpływ tylko na zagrywkę. Jest to bardzo indywidualny element, który zależy tylko od samego zawodnika. Bartek pokazał, że zagrywką bardzo pomaga naszemu zespołowi. Jeśli chodzi o ofensywną grę, to proszę zobaczyć, jaką postawę prezentuje w najważniejszych momentach, Wtedy widać prawdziwy kunszt naszego atakującego.

Podczas meczu Polska - USA sprzed kilku dni wielu kibiców wspominało, że równo osiem lat wcześniej zaczęły się MŚ 2014. Dla wielu ludzi to wciąż najwspanialszy siatkarski turniej, jaki przeżywali. Karol Kłos opowiadał na Sport.pl, że mecz otwarcia na Stadionie Narodowym to najpiękniejsza chwila jego sportowego życia. Twojego również?

- Szkoda, że ta chwila już się nie powtórzy. Atmosfera tamtego spotkania nam wszystkim zapadła w pamięć na zawsze. Później na Stadionie Narodowym był jeszcze jeden mecz [na otwarcie ME 2017], ale to już nie było to samo. Podczas pierwszego w historii takiego meczu na Stadionie Narodowym wytworzył się ładunek emocjonalny niezwykłej jakości.

Wracałeś do tego meczu? Oglądałeś go później?

- Jasne! To jest wydarzenie, do którego lubiłem wracać. Mam wielką radość, że najpierw przeżyłem je z innej perspektywy niż sprzed telewizora, niż w roli kibica. Emocje tamtego dnia zebrałem sobie z różnych perspektyw. Były, są przeogromne. Odśpiewanie hymnu w wielu polskich halach jest piękne. W Spodku w Katowicach wszyscy śpiewamy go a cappella i to jest wielkie przeżycie. Ale nigdy i nigdzie "Mazurek Dąbrowskiego" nie zabrzmiał tak wspaniale, jak wtedy na Narodowym. Jak bardzo to nastrajało, jak bardzo wzruszało, rozpalało emocje - tego nie wyobrazi sobie nikt, kogo tam wtedy nie było.

To było 30 sierpnia, a 21 września w Spodku wygraliście finał MŚ z Brazylią i jeszcze po chwili odebrałeś tytuł MVP mistrzostw. To był chyba dzień największego sportowego spełnienia w twoim życiu? Może jeszcze piękniejszy niż ten dzień z meczem na Narodowym?

- Powiem szczerze: nie marzyłem o tym. Bardzo chciałem pożegnać się z reprezentacją przed polskimi kibicami. Gdyby przed mistrzostwami ktoś mi powiedział, że skończę karierę w kadrze w taki sposób, to na pewno bym mu nie uwierzył. Było mi bardzo miło, że wszyscy osiągnęliśmy ten sukces. Że cała polska siatkówka wygrała. 21 września to był dzień triumfu naszej ligi, która rozwinęła reprezentantów do poziomu mistrzów świata. To był triumf wszystkich, którzy te mistrzostwa świetnie zorganizowali. I nasz też, bo nam się medal marzył. Ale nie złoty. O nim zaczęliśmy myśleć dopiero pod koniec turnieju. Traktowaliśmy turniej etapowo, każdy mecz był kolejnym etapem i dopiero przed ostatnimi pomyśleliśmy, że my ten cały turniej możemy wygrać.

Pomyśleliście tak w Łodzi, w ostatniej fazie grupowej, w której o awans do półfinału walczyliście z Brazylią i z Rosją?

- Tak, to był jeden z najważniejszych momentów. Wylosowanie takiej grupy podcięło nam skrzydła. Bo trafiliśmy najtrudniej, jak można było. Ale szybko uznaliśmy, że jeżeli mamy się naprawdę liczyć, to ze wszystkimi musimy wygrać. Podeszliśmy do tego zadaniowo i pełni wiary. Pamiętam, że mecz z Brazylią, na start tej grupy, kompletnie się nie układał. Widać było ich dominację.

Prowadzili 2:1 w setach, trzecią partię wygrali aż 25:14.

- I wtedy my zaczęliśmy się bawić tym, co robiliśmy na boisku. Każda akcja dostarczała nam przyjemnych emocji, przeżywaliśmy czystą radość. Z każdego dobrego zagrania cieszyliśmy się jak dzieci, gdy dostają wymarzone zabawki. Nasza radość napędzała nas, co z kolei pozwoliło na złamanie Brazylijczyków.

W tamtym meczu z Brazylią zdobyłeś 31 punktów, w ataku miałeś świetny zapis 29/46.

- My wszyscy tak się rozpędziliśmy tym meczem, że nie było już dla nas rzeczy niemożliwych. I z takim rozpędem poszliśmy później do półfinału i do finału.

Czy po finale z Brazylią trener Stephane Antiga próbował cię namówić, żebyś jeszcze został w kadrze? Wiem, że umawialiście się tylko na ten turniej, ale może starał się uświadomić ci, że do igrzysk w Rio de Janeiro zostawały niecałe dwa lata i może przekonywał, że skoro twój powrót wypadł tak znakomicie, to warto podjąć jeszcze jedno wyzwanie?

- My sobie jasno określiliśmy warunki naszej współpracy. Obie strony wiedziały, czego od siebie wymagają. Wróciłem po kilku latach, ale tylko na jeden turniej. Bo chciałem się pożegnać z kibicami. Oczywiście od samego początku byłem szczery ze Stephanem. Uzgodniliśmy, że spróbuję wrócić, jednak jeśli mój poziom sportowy nie będzie na tyle wysoki, żebym mógł reprezentować Polskę na tak wielkiej imprezie, to on bez wahania ma mnie skreślić. Grać muszą najlepsi, najbardziej przydatni dla drużyny. Nazwisko i zasługi nie mogą mieć znaczenia. To jest nieważne, kiedy się gra w obronie barw naszego kraju. Gra dla barw narodowych to ogromne wyróżnienie i ogromna odpowiedzialność. Ja zawsze ją czułem. Z moją grą w reprezentacji było różnie ze względu na animozje z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, ale nigdy nie wypowiadałem się w sposób negatywny na temat barw narodowych i na temat reprezentowania naszego kraju. Organizacyjnie zaniedbania związku nigdy nie miały wpływu na moje podejście do najważniejszych wartości. Jeśli chodzi o mój powrót do kadry, to umowa była jasna, warunki były jasne, wszystkiego ze Stephanem dotrzymaliśmy i po ostatnim meczu w Katowicach z szacunkiem się pożegnaliśmy.

I on naprawdę nie zapytał cię czy jednak nie chcesz zmienić zdania?

- Nie, bo przed finałem poszedłem do Stephane'a i zapytałem, czy pamięta, że to jest mój ostatni mecz w reprezentacji. Odpowiedział: "tak, pamiętam i zróbmy tak, żebyśmy go obaj zapamiętali jak najlepiej, żeby był zwycięski". Te jego słowa były dla mnie dodatkowym źródłem motywacji. Poczułem, jak fajnie po dojściu do takiego momentu byłoby postawić kropkę nad i.

Co byś powiedział, gdyby ktoś chciał zrobić dokument o tamtych mistrzostwach? Mogłoby powstać "Last dance" Mariusza Wlazłego prawie jak "Last dance" o Michaelu Jordanie.

- To był najpiękniejszy turniej i pod wieloma względami przełomowy. Dlatego, że po raz pierwszy mistrzostwa odbyły się w Polsce. I dlatego, że miały piękną atmosferę oraz organizacyjnie były świetne. I oczywiście ważny był sposób, w jaki pokonywaliśmy kolejne etapy. Skala trudności była ogromna, graliśmy ze wszystkimi liczącymi się drużynami i w końcu rozbujaliśmy pragnienia i marzenia nie tylko nasze, ale i wasze. Wzrosło w nas morale, w nas i w was wzrosły oczekiwania. To było wielkie wydarzenie. Pamiętasz, jak pod halą stali ludzie, dla których brakowało biletów?

Jasne, podczas finału pod Spodkiem było 40 tysięcy ludzi.

- Niesamowite. To wszystko pokazuje, jak ogromny wydźwięk miała tamta impreza. A my tak naprawdę dołożyliśmy tylko wynik sportowy.

"Tylko" - fajnie to ujmujesz.

- Naprawdę to, że wszystkie czynniki złożyły się idealnie, sprawiło, że tamte mistrzostwa odniosły ogromny sukces i są niezapomniane.