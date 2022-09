Marcin Możdżonek wskazał faworytów MŚ. Polska i dwie reprezentacje

Reprezentacja Polski w siatkówce jest aktualnym mistrzem świata. Biało-czerwoni wygrali turniej w 2018 roku we Włoszech i Bułgarii, pokonując w finale 3:0 Brazylię. Cztery lata wcześniej polscy siatkarze również cieszyli się ze złotych medali i to u siebie - wówczas w Katowicach również wygrali z Brazylią (3:1).

Marcin Możdżonek wskazał faworytów do tytułu mistrzów świata

Mistrz świata sprzed ośmiu lat, Marcin Możdżonek jest zdania, że biało-czerwonych stać na trzecie z rzędu zwycięstwo. - Gra Polaków w meczu z USA napawa mnie optymizmem: widzę naszą drużynę wśród tych, które realnie mogą myśleć o zwycięstwie w całych mistrzostwach - przyznał.

W dalszej części wywiady Możdżonek wskazał dwóch innych kandydatów do złota. - Jeśli myślimy o mistrzostwie świata, trzeba przecież wygrać po drodze z każdym. Z tego co widziałem, trzy drużyny wydają mi się najpoważniejszymi kandydatami do tytułu. Oprócz Polski podobała mi się również gra Francji. Trzeci zespół to... Stany Zjednoczone, które też przecież nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa - powiedział w rozmowie z "Interią".

Wracając do ostatniego grupowego meczu ze Stanami Zjednoczonymi, Możdżonek docenił sposób, w jaki Polacy odwrócili losy spotkania. - Nie jest sztuką wygrywać kiedy wszystko od początku do końca się układa. Sztuką jest uczynić to mimo problemów, które pojawiają się w trakcie meczu. [...] Przegraliśmy pierwszego seta, ale właśnie... w tym momencie Polska potrafiła się przełamać - dodał.

Polska, USA i Francja faworytami w 1/8 finału

Polska i Francja wygrały swoje grupy, odnosząc po dwa zwycięstwa po 3:0 i jedno ze stratą setów (Polacy 3:1 z USA, Francja 3:2 ze Słowenią). Siatkarze ze Stanów Zjednoczonych, poza porażką z biało-czerwonymi, pewnie wygrali dwa pozostałe starcia z Meksykiem i Bułgarią.

Wszystkie trzy wskazane przez Możdżonka reprezentacje będą faworytami swoich meczów w 1/8 finału mistrzostw świata. Polacy zagrają z Tunezją (4 września, godz. 21:00), Amerykanie z Turcją (4 września, godz. 17:30), natomiast Francuzi z Japonią (5 września, godz. 21:00).