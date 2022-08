Nikola Grbić sprowadza kibiców na ziemię. Jest "palący problem": Kiepsko to wypadło

Trzy mecze rozegrane podczas Memoriału Huberta Jerzego Wagnera miały dać Nikoli Grbiciowi cenną informację zwrotną, bowiem polscy siatkarze mierzyli się z trzema zespołami zaliczanymi do światowej czołówki. Ten z reprezentacją Serbii przyniósł też szkoleniowcowi dodatkowe emocje. Komplet zwycięstw i bilans 9-0 w setach po pojedynkach z Irańczykami, Argentyńczykami i ekipą z Bałkanów może robić wrażenie. Ale myli się ten, kto myśli, że gra biało-czerwonych na kilka dni przed rozpoczęciem mistrzostw świata jest już idealna. A trener jest jedną z osób, która mówi o tym najgłośniej.

"Mam w głowie te wiele okazji, które straciliśmy w tym meczu"

Przejście przez mocno obsadzony turniej bez straty seta może napawać optymizmem, ale Grbić pilnuje, by nie przybrał on rozmiarów hurraptymizmu.

- Ten turniej był dla nas dobrym testem, by zrozumieć, nad czym musimy pracować. Dostałem dobrą informację zwrotną odnośnie wszystkich, którzy pojawiali się na parkiecie. Nawet jeśli wchodzili tylko na pojedynczą zagrywkę, co nie jest prostą rzeczą. Ten sprawdzian był dobry pod wieloma względami, ale wyniki były tu na szarym końcu - zaznacza w rozmowie z dziennikarzami.

Serb pracuje z biało-czerwonymi dopiero od tego sezonu, choć wielu zawodników miał okazję poznać już wcześniej za sprawą pracy w Grupie Azoty Zaksie Kędzierzyn-Koźle (2019-21). Wspominał często w ostatnich dniach o tej informacji zwrotnej i można było przypuszczać, że trzydniowy turniej w Krakowie pozwoli mu dowiedzieć się też czegoś nowego. A czy tak rzeczywiście było?

- Nie, nie dowiedziałem się niczego, czego wcześniej nie wiedziałem. Otrzymałem raczej potwierdzenie. Dotyczy to wielu rzeczy. Ale to nie oznacza, że to nie był cenny występ. Im więcej danych mamy, tym lepiej możemy zrozumieć, jak rywal gra przeciwko nam i w jakich elementach my mamy problemy. Dzięki grze z silnymi przeciwnikami wszystko jest bardziej wymierne - przekonuje szkoleniowiec.

Zarówno w piątkowym meczu z Argentyną, jak i dzień później z Serbią biało-czerwoni przeważnie musieli odrabiać straty. W przypadku pojedynku z drużyną z Bałkanów taki pościg zaliczyli w każdej z trzech partii.

- Graliśmy naprawdę źle w kontrataku. Kiepsko to wypadło w statystykach. Musimy nad tym popracować w najbliższych dniach. Chcę zobaczyć, co było tego przyczyną. Mam w głowie wiele okazji, które straciliśmy w tym meczu. Wszystkie trzy sety zaczęliśmy od świetnych obron, ale wszystkie z nich przegraliśmy - wskazuje Grbić.

Mecz jak żaden inny

Dodaje też, że wcześniej jego zawodnicy poprawili się już w innych elementach, które były ich bolączką. Dotyczyło to obrony i bloku. W tych aspektach w Lidze Narodów gra Polaków jeszcze kulała, a podczas memoriału rzeczywiście zanotowali widoczny postęp.

- Analizowaliśmy te elementy na wideo i okazało się, że problemem nie było ustawienie, ale kwestie techniczne. Popracowaliśmy nad tym i pojawił się tego efekt. Nie wystarczy bowiem zrozumieć, co jest problemem, ale trzeba nad tym popracować. Widzę postęp, ale robota jeszcze nie jest skończona, nie jesteśmy perfekcyjni. Pracujemy nad tym stopniowo, praca wciąż trwa. A palącą sprawą jest obecnie kontratak - podkreśla trener mistrzów świata.

Wiadomo było, że pojedynek z Serbią, który zakończył Memoriał Wagnera, będzie dla niego czymś szczególnym. Po raz pierwszy zagrał przeciwko własnej drużynie narodowej, którą do 2019 roku sam prowadził. Podczas meczu zachowywał się jak zawsze - przez większość czasu był mocno skupiony i poważny, a tylko niekiedy na jego twarzy pojawiał się uśmiech. Nie było to jednak dla niego po prostu kolejne z wielu spotkań.

- Tam byli faceci, z którymi jeszcze grałem. Nie tylko trenowałem, grałem z nimi. Pracowałem z tą ekipą jeszcze całkiem niedawno. Nie da się więc tego porównać z żadnym innym meczem. Przyznaję, na początku czułem związany z tym ciężar emocjonalny, ale kiedy zaczął się mecz, to włączyłem inny tryb myślenia i skupiłem się na tym, co się dzieje na boisku - wspomina.

Polacy zdali test z gonienia Serbów i na koniec postawili ścianę

Biało-czerwoni w niedzielę mają krótką chwilę na odpoczynek, po czym zbiorą się już w Katowicach, gdzie będą rywalizować w fazie grupowej MŚ. Zanim jednak w piątek zainaugurują występ w niej, to we wtorek zmierzą się w sparingu z Argentyńczykami. Grbić jest pewny, że to będzie inne spotkanie niż to rozegrane w piątek w ramach Memoriału Wagnera.

- To będą inne drużyny, po obu stronach siatki. W Krakowie wszyscy szkoleniowcy dokonywali zmian i próbowali różnych rzeczy. Nie grozi nam więc, że to będzie taki sam mecz - zapewnia szkoleniowiec.