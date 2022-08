Leon spotkał się z Grbiciem. Jaka atmosfera? "Wilfredo, dziękujemy"

Wilfredo Leon przeszedł operację kolana na początku czerwca i pracował nad powrotem do zdrowia, by zagrać na mistrzostwach świata rozgrywanych w Polsce i Słowenii. Przyjmujący znalazł się na liście 15 powołanych siatkarzy na turniej, ale ostatecznie nie wystąpi na mundialu. "Po konsultacji medycznej oraz serii rozmów pomiędzy trenerem, sztabem i lekarzami, zdecydowano, że dołączenie Wilfredo Leona do drużyny na Mistrzostwa Świata będzie wiązać się ze zbyt dużym ryzykiem" - informował PZPS w oficjalnym komunikacie.

Wilfredo Leon odwiedził kadrę w trakcie Memoriału Wagnera. Wszystko jasne

Wilfredo Leon przyjechał do Krakowa, aby spotkać się z reprezentacją Polski, która obecnie rywalizuje w XIX Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Zdjęcie wskazuje na to, że nie ma złych relacji pomiędzy zawodnikiem Sir Safety Perugia a trenerem Nikolą Grbiciem. "Nasz przyjmujący na spotkaniu ze sztabem reprezentacji Polski życzył kadrze sukcesów podczas zbliżających się mistrzostw świata. Wilfredo - dziękujemy, życzymy powodzenia i do zobaczenia" - czytamy na Twitterze.

Nikola Grbić wyjaśnił decyzję związaną z rezygnacją z Wilfredo Leona przed Memoriałem Wagnera. - Chciałem, by był częścią zespołu. Ale jeśli nie trenujesz i nie grasz w siatkówkę przez trzy miesiące, powrót do zespołu, który jest rozpędzony do 100 km/h, jest ekstremalnie trudny. Szczerze żałuję, że nie może być w składzie. Ostatecznie nie chciałem podejmować absolutnie żadnego ryzyka. Wytłumaczyłem mu decyzję, bo to dla mnie bardzo ważne, by wszystko było jasne. Zrozumiał i zgodził się z tymi argumentami. Oczywiście widziałem u niego rozczarowanie - powiedział selekcjoner.

Kamil Semeniuk stwierdził w rozmowie z Sport.pl, że rezygnacja z Wilfredo Leona jest zrozumiała. - Bardzo się cieszyliśmy, że mogliśmy się spotkać z Wilfredo. Decyzja zapadła taka, jaka zapadła. O nią trzeba pytać sztab szkoleniowy. Sami też widzieliśmy, jak porusza się na treningach. Jeszcze troszeczkę czasu potrzebuje, żeby wrócić do topowej formy - powiedział przyjmujący. Mistrzostwa świata rozgrywane w Polsce i Słowenii rozpoczną się 26 sierpnia i potrwają do 11 września.