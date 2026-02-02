Media: Hitowy transfer mistrza Polski. To wielka gwiazda LM

Frederik Bjerre jest obecnie zawodnikiem GOG. W tym sezonie Ligi Mistrzów gra obłędnie. W dziesięciu meczach rzucił 78 goli, co daje mu trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców. Na ten moment lepsi są tylko Elohim Prandi i Mathias Gidsel. Bjerre klasę pokazuje również w rozgrywkach ligowych. Tam pod kątem liczby bramek nie ma sobie równych. W 18 spotkaniach zanotował bowiem 157 trafień.

Wisła Płock się wzmacnia. Genialny ruch

TVP SPORT informuje, że Bjerre w przyszłym sezonie będzie zawodnikiem Orlen Wisły Płock! To potężne wzmocnienie zespołu mistrza Polski. Dzięki temu ruchowi lewe skrzydło będzie zabezpieczone. Co ciekawe, Bjerre miał wybrać Nafciarzy kosztem występów w THW Kiel.

To kolejna świetna wiadomość dla kibiców Orlen Wisły po tym, co miało miejsce w poniedziałek. Klub poinformował o przedłużeniu kontraktu (do 2028 roku) z hiszpańskim obrotowym Abelem Serdio. Sam zawodnik w samych superlatywach wypowiada się o swojej drużynie.

- Jestem niezmiernie szczęśliwy, że przez kolejne dwa sezony będę reprezentował barwy Orlen Wisły Płock. Zarówno ja, jak i moja rodzina cieszymy się, że możemy nadal rozwijać się razem z drużyną i być częścią tego ambitnego handballowego projektu - podkreślił, cytowany przez media klubowe.

Wisła prężnie działa w kontekście budowy składu

Poza Serdio umowę do 2028 roku przedłużył również Miha Zarabec. W gronie zawodników z nowymi kontraktami - według sport.tvp.pl - mają być również Michał Daszek i Przemysław Krajewski. Ponadto Płocczanie chcą przeprowadzić jeszcze co najmniej jeden transfer.

Nafciarze w tym sezonie celują m.in. w obronę mistrzostwa kraju. Jak na razie w rozgrywkach ligowych są niepokonani - wygrali komplet piętnastu spotkań.