AS Roma ogłosiła transfer polskiego bramkarza. I nagle wpadka

AS Roma przechodzi rewolucję przed nowym sezonem. Nowym trenerem tego klubu został Gian Piero Gasperini, który przez dziewięć lat odpowiadał za wyniki Atalanty Bergamo. Do tej pory Roma wydała niewiele ponad 25 mln euro na transfer Neila El Aynaouiego i wypożyczenie Evana Fergusona z Brighton. Wcześniej Roma zarobiła ponad sześć mln euro na sprzedaży Nicoli Zalewskiego do Interu Mediolan. Wygląda na to, że w przyszłym sezonie w Romie będzie inny polski piłkarz - choć zapewne nie w pierwszym zespole.

Kolejny polski piłkarz w Romie. Ale klub się pomylił w artykule

Roma poinformowała w oficjalnym komunikacie, że nowym bramkarzem tego zespołu został Radosław Żelezny. Polak dołączył do nowego klubu na zasadzie wolnego transferu po tym, jak wygasł jego kontrakt z Juventusem. Żelezny podpisał czteroletni kontrakt, który zwiąże go z Romą do czerwca 2029 r. Żelezny będzie grał w zespole Primavery (do lat 20) i rywalizował o miejsce w składzie z Bułgarem Atanasem Kehajowem i dwoma Włochami: Alessio Marcaccinim i Giorgio Stomeo.

Oficjalna strona Romy zauważa, że Żelezny będzie szóstym polskim piłkarzem tego klubu, po Zbigniewie Bońku (1985-1988), Łukaszu Skorupskim (2013-2015), Wojciechu Szczęsnym (2015-2017), Jordanie Majchrzaku (2022-2023) i Nicoli Zalewskim (2021-2025). Jest tu jednak błąd, bo w barwach młodzieżowych zespołów Romy grał także Wiktor Pleśnierowicz (2019-2020), obecnie pozostający bez zatrudnienia.

"Nie znalazł miejsca w Juventusie, a Roma przyjęła go z otwartymi ramionami. Roma sfinalizowała umowę na przyszłość" - pisze dziennik "Tuttosport". Serwis ilromanista.eu zauważył, że Żelezny zaczął treningi z Romą już 13 lipca. Jednocześnie ten portal wskazuje, że Żelezny ma być trzecim bramkarzem Romy w seniorskim zespole, po Serbie Milu Svilarze i Włochu Pierluigim Gollinim.

Żelezny zaczynał karierę w barwach FC Wrocław Academy, a w 2022 r. przeniósł się za 100 tys. euro do Juventusu, gdzie przeszedł przez trzy lata przez zespoły młodzieżowe. Polak miał też okazję trenować z pierwszym zespołem Juventusu.