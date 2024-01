Rozmowy zakończone! Oto przyszłość Piotra Zielińskiego. "99,9 proc."

Kiedy Piotr Zieliński finalnie nie zdecydował się w lecie podpisać lukratywnego kontraktu z saudyjskim Al-Ahli, wydawało się, że przedłuży umowę z SSC Napoli i przez kolejne lata będzie reprezentował jego barwy. Tak się jednak nie stało. W związku z tym, że jego kontrakt wygasa z końcem czerwca 2024 roku, mógł rozpocząć negocjacje z innymi drużynami i wydaje się, że lada dzień zmieni pracodawcę.

Nowe informacje ws. Piotra Zielińskiego. Wszystko wydaje się przesądzone

Nie tak dawno włoski dziennik "Il Mattino" stwierdził, że relacje pomiędzy Zielińskim a Napoli są już wystarczająco złe i nie widać żadnej perspektywy na kontynuacje współpracy. "Podzieleni pod każdym względem i nie ma żadnych szans na to, aby móc naprawić jego relacje z Napoli" - czytamy.

Podobne wieści przekazał w czwartek dziennikarz Tomasz Włodarczyk. - Słyszę, że na 99,9 proc. Piotr Zieliński opuszcza Napoli. Wszystkie rozmowy z klubem zostały zerwane. Przedstawiciele piłkarza negocjacji już nie prowadzą - powiedział w programie "Okno Transferowe". Dodał, że najprawdopodobniej 29-latek trafi do Interu Mediolan. - Na pewno są to faworyci, nikt tego nie ukrywa - stwierdził.

Jednocześnie dał do zrozumienia, że coraz mniejsze szanse na sprowadzenie Zielińskiego ma Juventus. - Cristiano Giuntoli (dyrektor techniczny), który sprowadzał Zielińskiego do Neapolu i który przedłużał z nim kontrakt w 2019 roku, kiedy był na niego tzw. papier z niejakiej FC Barcelony, nie jest na ten moment na 'pole position' - wyjaśnił.

Włodarczyk zaznacza jednak, że wszystko może się jeszcze zdarzyć, zwłaszcza że zainteresowane nim są również kluby spoza Włoch. - Cały czas słyszę, że zagranica dzwoni. To nie jest tak, że w 100 procentach zostanie we Włoszech, natomiast ja bym stawiał, że to będzie Inter - podsumował.

Przez osiem lat gry dla SSC Napoli Zieliński rozegrał łącznie 354 mecze, w których strzelił 50 goli i zanotował 46 asyst. Mimo że był kluczowym graczem zespołu, to w poniedziałek niespodziewanie jedynie z ławki rezerwowych oglądał finałowe starcie Superpucharu Włoch z Interem (0:1), co jednoznacznie może wskazywać na jego transfer.

