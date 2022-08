Jest chętny klub na Cristiano Ronaldo. Manchester ma dać 100 mln, pokryć pensję i wziąć Osimhena

Cristiano Ronaldo chce za wszelką cenę grać w Lidze Mistrzów. Jego agent Jorge Mendes pracuje nad jego transferem do Napoli, który musiałby być wymianą - do Manchesteru United powędrowałby Victor Osimhen. Tu jednak pojawia się kilka problemów, które musiałyby zostać rozwiązane, by transfery doszły do skutku.

REKLAMA

Zobacz wideo "Robert Ronaldinho". Lewandowski już czaruje na Camp Nou, szczęki opadły

Cristiano Ronaldo do Napoli, Osimhen do Manchesteru i Anglicy mają dać ponad 100 mln euro - to pomysł Mendesa

Po pierwsze, Manchester United chce pozyskać Antony'ego z Ajaksu i daje za niego 90 mln euro. Holenderski klub na razie odrzuca kolejne oferty, co chce wykorzystać Mendes. Napoli jest otwarte na wypożyczenie Ronaldo pod warunkiem, że Anglicy wykupią Osimhena za ponad 100 mln euro i w dodatku będą pokrywać pensję Portugalczyka niemal w całości.

Nie wiadomo, czy Manchester byłby w stanie przystać na takie warunki. Z jednej strony są bardzo niekorzystne, ale z drugiej - jak informowało BBC - źródła bliskie klubowi twierdzą, że odejście Ronaldo spowodowałoby "podniesienie drużyny na duchu, co wywołałoby znaczną poprawę ogólnych wyników".

Do transferu trzeba byłoby przekonać też Osimhena, który na tę chwilę nie myśli o zmianie klubu: chce zagrać z Napoli w LM. Nigeryjski napastnik sprowadzony w 2020 roku z Lille za ponad 70 mln euro bardzo dobrze rozpoczął nowy sezon - od dwóch goli i asysty w pierwszych dwóch meczach ligowych.

Wcześniej Jorge Mendes oferował Ronaldo Milanowi w zamian za Rafaela Leao, ale mistrz Włoch zdecydowanie odrzucił taką propozycję. Portugalczyk ma czas na zmianę klubu do 1 września, gdy zamknie się okno transferowe.