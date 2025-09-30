Wieści o Lewandowski szybko dotarły do Hiszpanii. Piszą tylko o jednym

We wtorkowy poranek włoski dziennikarz Luca Cohen poinformował na X, że dyrektor sportowy Milanu Igli Tare skontaktował się z Pinim Zahavim. Obaj próbowali ustalić sytuację dotyczącą przyszłości Lewandowskiego. Ta na papierze wygląda ona tak, że klient Zahaviego posiada z FC Barceloną umowę ważną do końca sezonu 2025/2026. Wprawdzie widnieje w niej klauzula rocznego przedłużenia, ale obecnie klub nie wysyła żadnych znaków, jakoby był zainteresowany takim rozwiązaniem.

Lewandowski pasowałby do Milanu? Hiszpanie nie mają wątpliwości

Poza polskimi i włoskimi, temat podchwyciły także hiszpańskie media. Sytuację 37-latka na rynku transferowym przeanalizował kataloński "Sport", który stwierdził: "Plan dalszej kariery Lewandowskiego jest jasny i obejmuje priorytetowe traktowanie Barçy. Jeśli klub zechce, aby ten kontynuował w nim swoją karierę, będzie skłonny podjąć ten wysiłek finansowy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jeśli nie, wysłucha propozycji zarówno w Europie, jak i na innych rynkach. Są arabskie drużyny, które prawdopodobnie są skłonne zapłacić Lewandowskiemu prawdziwe miliony, ale Milan został zaproponowany jako opcja na wypadek, gdyby ten chciał kontynuować rywalizację w Europie na najwyższym poziomie.".

Autor artykułu L. Miguelsanz stwierdził, że już w tym okienku Lewandowski był kuszony przez zespoły z Arabii Saudyjskiej, które były w stanie nawet potroić jego zarobki w Barcelonie. A przecież mowa o kwocie 33,33 mln euro za sezon. Według dziennikarza, Polak jest skupiony na tym, by wypełnić obecny kontrakt, ale nie zamyka się na nowe opcje w 2026 roku. "Milan chciałby wyprzedzić rynek, dając jasno do zrozumienia swoje zainteresowanie napastnikiem, który w wieku 37 lat wciąż jest bardzo rozchwytywany" - napisał Miguelsanz.

Z kolei dziennik "Mundo Deportivo" zauważył, że opcja pozyskania Roberta Lewandowskiego była rozważana w Mediolanie już latem tego roku, gdy klub poszukiwał nowego napastnika. Ostatecznie postawiono na Christophera Nkunku.

Hiszpanie zwrócili także uwagę na fakt, że doświadczeni napastnicy są bardzo doceniani przez AC Milan. W końcu gdy klub w 2022 roku zdobywał ostatnie scudetto, to w jego barwach bramki strzelali Zlatan Ibrahimović i Olivier Giroud.

"To nie byłby pierwszy raz, kiedy Milan zwrócił się do doświadczonego środkowego napastnika, aby spróbować rozwiązać problem. Zlatan Ibrahimović i Olivier Giroud to niedawne przykłady, a biorąc pod uwagę wiek Lewandowskiego, który ma 37 lat, bez wątpienia byłby to zwycięski ruch, gdyby się ziścił" - napisał "Mundo Deportivo".

Robert Lewandowski do FC Barcelony dołączył w lipcu 2022 roku. W 154 meczach zdobył dla "Dumy Katalonii" 105 bramek i zaliczył 20 asyst. Wprawdzie z powodu kontuzji miał utrudnione wejście w obecny sezon, ale wszystko wskazuje na to, że wrócił już do stałej, dobrej dyspozycji. Jego ostatnie dwa trafienia przyczyniły się do zwycięstw z Realem Oviedo (3:1) i Realem Sociedad (3:1).