To już się dzieje! Barcelona czekała na to dwa lata

Sytuacja z powrotem Barcelony na Camp Nou przypomina od dawna zabawę w kotka i myszkę. Ilekroć tylko Katalończykom wydaje się, że już mają termin, już nic nie może się wysypać, to na koniec coś się nie udaje i znów trzeba czekać. Celowano w tyle różnych dat, iż trudno już je wszystkie spamiętać. Była nawet sytuacja, w której Barcelona już ogłaszała powrót oficjalnie, a mianowicie przy okazji tegorocznego przedsezonowego Pucharu Gampera z Como (5:0). Jednak radość była przedwczesna, a obiekt nie uzyskał licencji.

Barcelona w końcu wróci do domu? Radny miejski wskazuje termin

Od początku sezonu "Blaugrana" musiała sporo się nagimnastykować z terminarzem. Ligę zaczęli od trzech meczów wyjazdowych, potem korzystali z małego Estadi Johan Cruyff, a w meczu z Realem Sociedad powrócili na Estadi Montjuic. Co z Camp Nou? Cóż, wygląda na to, że pojawiła się kolejna potencjalna data. Tym razem wygląda na dość prawdopodobną, bo mówią o niej także przedstawiciele miasta. Zastępca burmistrza ds. bezpieczeństwa w Radzie Miasta Barcelona Albert Batlle wskazał konkretny dzień.

- Czy Barcelona powróci na Camp Nou 18 października? Mamy wielką nadzieję, że zostaną wprowadzone małe korekty. Z punktu widzenia bezpieczeństwa, by można było bezpiecznie wpuścić kibiców na obiekt. Natomiast potrzeba jeszcze lekkich poprawek. Chodzi o naprawdę małe problemy, które zaistniały, a które można łatwo naprawić - powiedział Batlle.

Czekają ponad dwa lata

Polityk nie powiedział, o co dokładnie chodzi. Jednak jeśli faktycznie dotyczy to niewielkich zmian, jest spora nadzieja, że Barcelona finalnie powróci na Camp Nou 18 października 2025 roku. Oczywiście nie w pełni otwarte. Na początek ma zostać udostępnione 27 000 miejsc. Dokładnie 18 października (sobota) Katalończycy mają zaplanowany domowy mecz z Gironą i to właśnie on może zostać pierwszym spotkaniem od 28 maja 2023 roku (3:0 z Mallorką) rozegranym we właściwym domu FC Barcelony.