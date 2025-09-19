Trener zachwycony reprezentantem Polski. "Przypomina Franka Lamparda"

Jakub Piotrowski przez ostatnie lata był wyróżniającym się zawodnikiem Łudogorca Razgrad. Nie dość, że jako środkowy pomocnik strzelał mnóstwo goli, to został nawet kapitanem. Niespodziewanie w sierpniu zgłosiło się po niego prowadzone przez Kostę Runjaicia Udinese. Polak nie wahał się, szybko podjął decyzję i podpisał czteroletni kontrakt z nowym pracodawcą. Trzeba przyznać, że początek sezonu ma znakomity.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski, Błaszczykowski i Piszczek utemperowali Nawałkę? Żelazny: Powiedzieli mu "no panie trenerze..."

Co za słowa o reprezentancie Polski. "Przypomina mi Franka Lamparda"

Piotrowski zadebiutował w Serie A już w pierwszej kolejce, kiedy wszedł z ławki w meczu z Hellasem Werona. Niespełna tydzień później wybiegł na San Siro w podstawowym składzie w starciu z Interem i był jednym z lepszych na boisku. "Reprezentant Polski świetnie sprawdził się w okopach w tak zorganizowanym systemie, opartym o waleczną linię pomocy" - napisała "La Gazzetta dello Sport".

Choć podczas wrześniowych meczów kadry nie podniósł się z ławki, to Włosi są nim zachwyceni. Nie dziwi to wcale Igora Jovicevicia, który miał okazję prowadzić 27-latka w Łudogorcu. Uważa on, że Polak bardzo mu pomógł zdobyć pierwszy w karierze tryplet. - To świetny człowiek i super piłkarz. W zasadzie kompletny. Ma bardzo duże, zróżnicowane umiejętności - przyznał w rozmowie z Goal.pl.

I porównał go do legendarnego pomocnika Chelsea. - W pewnych aspektach przypomina mi Franka Lamparda. Robił swoje w środku pola, strzelał dużo goli. Jestem dumny, że byłem jego trenerem - przekazał. Szkoleniowiec sądzi, że pomocnik może zrobić niemałą furorę w Serie A. - Niedawno przeszedł do Udinese i jestem pewien, że tam też pokaże pełnię swoich umiejętności - podsumował.

Franka Lamparda nie trzeba nikomu przypominać. Jest to legenda Chelsea, która broniła jej barw przez 14 lat. Potem występował jeszcze dla Manchesteru City oraz New York City. Jego największym sukcesem jest zdobycie Ligi Mistrzów w sezonie 2011/12. Obecnie pracuje on jako trener w Coventry City w Championship.

Piotrowski zanotował w niedzielę kolejne 60 minut, tym razem w meczu z Pisa SC. Najbliższe spotkanie zespół Kosty Runjaicia rozegra już 20 września, kiedy na własnym stadionie zmierzy się z AC Milanem. Po trzech kolejkach ligowych pozostaje niepokonany i zajmuje czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem siedmiu punktów.