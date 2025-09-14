Media: Oto skład Barcelony! Wiadomo, co z Lewandowskim

W ostatnich dniach w kontekście FC Barcelony mówiło się głównie o zamieszaniu z powrotem na Camp Nou. Wciąż Katalończycy nie mogą zagrać na tym obiekcie, więc w niedzielę będą gościć Valencię na obiekcie im. Johana Cruyffa, który może pomieścić ledwie 6 tysięcy kibiców. Na kilkanaście godzin przed meczem jeszcze więcej emocji wywołała kontuzja Lamine Yamala.

Yamal nie zagra. Co z Lewandowskim?

18-letnia gwiazda Barcelony wróciła ze zgrupowania reprezentacji Hiszpanii z urazem. Hansi Flick na konferencji prasowej przed starciem z Valencią nie ukrywał złości.

- Selekcjonerzy powinni dbać o swoich graczy. Lamine grał 79 minut w pierwszym meczu i 73 w drugim, mimo że miał podawane środki przeciwbólowe - powiedział.

Yamal nie zagra z Valencią, co daje znaki zapytania przy ustawieniu drużyny w ataku. W dodatku nie wiadomo również, jak zostanie obsadzony środek obrony. "Mundo Deportivo" podkreśla, że Ronald Araujo jest wyczerpany po podróży z Ameryki Południowej, gdzie rozgrywał mecze w ramach eliminacji do mistrzostw świata, stąd parę stoperów stworzą Pau Cubarsi i Eric Garcia.

Są kwestie, do których nie ma jednak wątpliwości. Wśród nich jest udział Roberta Lewandowskiego w niedzielnym spotkaniu od pierwszej minuty. "Mundo Deportivo" i "AS" umieściły Polaka w podstawowym składzie. Dotychczas w tym sezonie "Lewy" nie rozpoczynał meczu w wyjściowej jedenastce.

Bardghji gotowy do gry

"Mundo Deportivo" nie umieściło w przewidywanym podstawowym składzie Ferrana Torresa. Jest za to Ronny Bardghji, który mógłby zastąpić Yamala. W wyjściowym zestawieniu znalazło się też miejsce dla Daniego Olmo, a tego piłkarza nie ma w rozpisce dziennika "AS".

Trzeba przyznać, że dawno dziennikarze z tak wielkich hiszpańskich sportowych mediów nie byli podzieleni w kontekście składu Dumy Katalonii.

Mecz z Valencią rozpocznie się o godz. 21:00.

Przewidywany skład FC Barcelony:

Według "Mundo Deportivo": Joan Garcia - Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Gerard Martin - Casado, Pedri - Bardghji, Olmo, Raphinha - Lewandowski

Według "AS-a": Joan Garcia - Kounde, Cubarsi, Araujo, Gerard Martin - Casado, Pedri - Ferran, Fermin Lopez, Raphinha - Lewandowski