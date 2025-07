Sezon jeszcze się nie zaczął, a Flick już ma problem. Jest komunikat

FC Barcelona przygotowuje się do kolejnego sezonu. Drużyna Hansiego Flicka chciałby obronić trofea w Hiszpanii (wygrała La Ligę, Puchar Króla i Superpuchar), ale też wreszcie znów zwyciężyć w Lidze Mistrzów. Na triumf w Champions League czeka bowiem już dziesięć lat.

Sezon jeszcze się nie zaczął, a Hansi Flick już ma problem

Tymczasem do pierwszej drużyny FC Barcelony dołączony został utalentowany, zaledwie 18-letni napastnik z Mali - Ibrahim Diarra. Zawodnik z pierwszym zespołem trenował od kilku dni i przygotowywał się, by pojechać na tournee po Azji i tam zagrać w kilku sparingach. Chciał go tam zabrać i zobaczyć w akcji Hansi Flick, trener FC Barcelony. Diarra doznał jednak kontuzji mięśnia uda w prawej nodze i będzie musiał przerwać treningi.

"Klub nie sprecyzował, jak długo będzie pauzował, choć tego typu kontuzje zazwyczaj trwają nie krócej niż trzy lub cztery tygodnie. W ten sposób marzenie młodego Malijczyka o podróży do Japonii i Korei Południowej, aby rozegrać pierwsze letnie mecze towarzyskie i przekonać trenera Barcelony do pozostawienia go w pierwszym składzie, legło w gruzach" - pisze hiszpański dziennik "Sport".

"Ibrahim Diarra, ma zerwany przedni mięsień prosty w prawej nodze. Nie pojedzie na tournee pierwszej drużyny po Japonii i Korei, a decyzja o jego powrocie do gry, zostanie podjęta na podstawie jego postępów w leczeniu" - napisał klub w mediach społecznościowych.

"To skrzydłowy, ale może grać również w środku pola [...] Cechuje go wielka szybkość i łatwość w mijaniu rywali. Na trwających mistrzostwach świata notuje średnio trzy udane dryblingi na mecz. Ma również dobre warunki fizyczne (mierzy 180 centymetrów) i dzięki temu łatwo wygrywa pojedynki" - pisał o piłkarzu w 2023 roku Michał Salamucha ze Sport.pl.

Próbkę umiejętności piłkarza można zobaczyć tutaj.

Pięć bramek i trzy asysty - takimi statystykami mógł się pochwalić Diarra na mundialu U-17 w Indonezji (2023), a jego reprezentacja Mali sięgnęła sensacyjnie po brązowy medal.