Alonso może od razu pokrzyżować plany Barcelony. Ależ to byłby ruch!

Wiadomo już, że od 26 maja Carlo Ancelotti przestanie być trenerem Realu Madryt. Chociaż jeszcze nie zostało to oficjalnie potwierdzone, to wtedy jego następcą ma zostać Xabi Alonso. Bask potwierdził, że odchodzi z Bayeru Leverkusen i teraz ma przejąć stery w klubie, którego był piłkarzem w latach 2009-2014.

REKLAMA

Zobacz wideo Burza wokół słów Ziółkowskiego po finale Pucharu Polski. Kosecki: Po co przepraszać?

Xabi Alonso chce piłkarza Bayeru Leverkusen w Realu Madryt

Choć sezon ciągle trwa, to Xabi Alonso już naciska na działaczy Realu Madryt, żeby jak najszybciej wzmocnić drużynę. Niemal na pewno do "Królewskich" dołączy Trent Alexander-Arnold, a ostatnio coraz głośniej jest o transferze Deana Huijsena. To byłyby wzmocnienia na pozycjach prawego obrońcy i stopera, co było i jest ciągle ogromną bolączką Realu, który został zdziesiątkowany przez kontuzje.

Zobacz też: Widzew ogłasza! Transferowy hit w Ekstraklasie

Dodatkowo w Madrycie myślą o tym, żeby wzmocnić pozycję lewego obrońcy. Tutaj faworytem ma być Alvaro Carreras z Benfiki, ale kwestią zaporową może być cena. Więc pojawia się Alejandro Grimaldo, którego do Bayeru Leverkusen ściągnął Xabi Alonso. Hiszpan grał przed laty w szkółce FC Barcelony i nie raz był łączony z Katalończykami, a teraz wydaje się, że może trafić do Realu Madryt.

"Real Madryt od dawna interesuje się Grimaldo, podkreślając jego świetną lewą nogę, grę w ofensywie, a także jego bogate doświadczenie w rozgrywkach europejskich i pełnoprawny status w reprezentacji Hiszpanii" - czytamy na portalu Relevo. Cena za tego piłkarza ma być o wiele bardziej przystępna, a fanem jego ściągnięcia byłby Xabi Alonso.

Realowi Madryt w lidze zostały do rozegrania trzy spotkania: z Mallorcą u siebie, Sevillą na wyjeździe oraz Realem Sociedad przed własną publicznością. Po meczu z drużyną z San Sebastian Xabi Alonso zostanie trenerem i poprowadzi "Królewskich" na Klubowych Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych, które będą rozgrywane w dniach 15 czerwca - 13 lipca.