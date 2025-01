Słowa Kuszczaka o Lewandowskim niosą się po świecie. "Naprawdę"

Za Tomaszem Kuszczakiem jedna z najciekawszych karier, jaką może pochwalić się jakikolwiek polski piłkarz w XXI wieku. Przez lata drugi golkiper w Manchesterze United, z którym cztery razy zdobywał mistrzostwo kraju, a w sezonie 2007/2008 wygrał Ligę Mistrzów. Z niewielkim wkładem? Cóż, najczęściej był rezerwowym, ale "dwójka" w bramce, na której można polegać to ważniejszy element w klubie, niż mogłoby się wydawać. Zresztą klasę potwierdzał też już po odejściu z Manchesteru, gdy m.in. w Brughton i Birmingham był czołowym golkiperem w Championship.

Kuszczak wychwalał Lewandowskiego pod niebiosa

Obecnie Kuszczak prowadzi firmę deweloperską i nie ma go już w środowisku piłkarskim. Zdarza mu się jednak wypowiadać jako ekspert, jak choćby w rozmowie z portalem Goal.com. Były reprezentant Polski został w niej zapytany m.in. o Roberta Lewandowskiego, a to, co odpowiedział, poniosło się szerokim echem.

Kuszczak nie bawił się w półśrodki i wprost zaliczył Lewandowskiego do grona najlepszych w historii. W jego opinii Polak stoi w jednej linii z Leo Messim oraz Cristiano Ronaldo. Dlaczego? - Spójrzcie na kariery wielu gwiazd. Byli na szczycie przez sześć, góra siedem lat, a potem przychodziły albo kontuzje, albo po prostu obniżka formy. Lewandowski jest na szczycie po dziś dzień. Mówię to nie tylko dlatego, że to mój rodak i dobry kolega. Chodzi o mentalność. Wszystko, co osiągnął, ile goli strzelił. To coś naprawdę wyjątkowego. Nigdy nie był może najpiękniejszym zawodnikiem, bo jego rolą jest egzekucja. W niej jest niezrównany, zawsze był, niezależnie gdzie grał - ocenił Kuszczak.

"Messi, Ronaldo, Lewandowski". Kuszczak nie gryzł się w język

- On przez te wszystkie lata nic się nie zmienił. W Lechu Poznań, w Borussii Dortmund, w Bayernie Monachium, teraz w Barcelonie. Wszędzie zdobywał korony króla strzelców. Zawsze wytrzymywał presję oczekiwań. Nawet teraz gdy jest już w takim wieku, że można go nazywać piłkarsko starym, wciąż udowadnia klasę w Barcelonie - kontynuował Kuszczak.

- Nie znam wielu graczy takich jak on. Napastnicy zawsze rozliczani są z goli. Nieważne jak toczy się gra, napastnik musi strzelić. I on ciągle to robi. Jeśli brakuje mu do Messiego, to niewiele. On, Messi i Ronaldo. To jest TA trójka. Jeśli i w przyszłym sezonie nadal podtrzyma formę, będzie to tym bardziej niesamowite - podsumował były reprezentant Polski.