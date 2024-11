Nagły zwrot ws. Camp Nou! Nagle gruchnęły wieści

FC Barcelona notuje świetne wyniki w tym sezonie. W lidze hiszpańskiej Barcelona jest liderem z 33 punktami i ma sześć więcej od drugiego Realu Madryt. Barcelona szczególnie zachwyciła w El Clasico, gdzie pokonała 4:0 Real Madryt, a dwie bramki zdobył Robert Lewandowski. W Lidze Mistrzów Barcelona zaczęła od porażki 1:2 z Monaco, ale potem wygrała trzy kolejne spotkania - w tym 4:1 z Bayernem Monachium, co zwiększa jej szanse na awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów.

Od sezonu 23/24 Barcelona gra domowe mecze na obiekcie Estadi Olimpic Lluis Companys na wzgórzu Montjuic. Ma to związek z pracami remontowymi na Camp Nou, a Montjuic może pomieścić 55 tys. widzów. Pierwszym planem Barcelony był powrót na Camp Nou 29 listopada 2024 r., gdy klub będzie świętował 125. rocznicę powstania. Teraz jest już pewne, że do tego nie dojdzie. Koniec przebudowy Camp Nou ma nastąpić dopiero w 2026 r., a gdy Barcelona wróci do rozgrywania meczów na tym stadionie, będzie miała do dyspozycji 60 proc. docelowej pojemności, tj. z 105 tys. dostępnych miejsc.

Jak aktualnie wygląda status prac na Camp Nou? Kiedy można spodziewać się powrotu Barcelony na swój kultowy stadion?

Wtedy Barcelona ma wrócić na Camp Nou. Klub ogłosił tę decyzję kibicom

Dziennik "Mundo Deportivo" informuje, że Barcelona odłożyła powrót na Camp Nou co najmniej do połowy lutego przyszłego roku. Klub poinformował o tym kibiców, którzy zakupili karnet sezonowy na oglądanie domowych meczów Barcelony. To oznacza, że pozostałe mecze Barcelony w fazie ligowej Ligi Mistrzów i w lidze hiszpańskiej (26.01 z Valencią, 29.01 z Atalantą i 02.02 z Deportivo Alaves) będą rozegrane na Montjuic.

"Ze względu na przepisy UEFA, które uniemożliwiają zmianę stadionu podczas fazy ligowej Ligi Mistrzów, trudności logistyczne i dodatkowe koszty związane z utrzymaniem dwóch obiektów o dużej pojemności w tym samym czasie, klub zdecydował się kontynuować grę na Montjuic do końca fazy ligowej" - czytamy w treści maila przekazanego kibicom, który cytuje "Mundo Deportivo". Potencjalnie pierwszym meczem na nowym Camp Nou ma być starcie z Rayo Vallecano, zaplanowane na 16 lutego.

Z perspektywy kibiców kupujących karnet sezonowy ważny jest fakt, że cena odpowiadająca meczom z Valencią, Atalantą i Alaves zostaną odjęte od podanej ceny całkowitej. "Jeśli chodzi o ewentualny dodatkowy domowy mecz w play-offach Ligi Mistrzów, będzie on uwzględniony w karnecie na Spotify Camp Nou. Powyższe zmiany wpływają na okres ważności planowanych karnetów" - dodaje Barcelona.

Barcelona zagra jeszcze w 2024 r. z Celtą Vigo (23.11), Brestem (26.11), Las Palmas (30.11), Realem Betis (07.12), Borussią Dortmund (11.12), Leganes (15.12) i Atletico Madryt (22.12).