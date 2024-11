Tak wyglądają koszyki el. MŚ 2026. Fatalne wieści dla Polski

- Nie mamy drużyny. Nic nie wygląda tak, jak powinno. (...) To jest chore - grzmiał Jacek Bąk po meczu Polski ze Szkocją w Lidze Narodów. Biało-Czerwoni dość zaskakująco ulegli rywalom 1:2. Zaprezentowali się słabo, nie funkcjonował środek pola, ale największym problemem była defensywa. Pomyłki zaowocowały stratą decydującej bramki w 93. minucie spotkania. Ten gol przesądził o spadku kadry Michała Probierza do Dywizji B Ligi Narodów. Listopadowe mecze pozbawiły nas nie tylko miejsca w elicie, ale i w pierwszym koszyku el. mistrzostw świata 2026. To może mieć bolesne znaczenie w przyszłości.

Polska w drugim koszyku el. MŚ 2026. Nie jest dobrze. Może zagrać z potęgami

We wtorek rozegrano ostatnie mecze Ligi Narodów. Wiemy, kto zagra w ćwierćfinale, kto spadł do niższej Dywizji, a także kto awansował na wyższy szczebel rozgrywek. Te rozstrzygnięcia zadecydowały również o ostatecznym podziale koszyków eliminacji MŚ 2026.

Warto przypomnieć, że na imprezę w USA, Meksyku i Kanadzie dostanie się 16 ekip z Europy. Bezpośredni awans wywalczą wyłącznie zwycięzcy grup. O udział w MŚ, ale w dwustopniowych barażach rywalizować będą też zespoły z drugich miejsc, a także cztery najwyżej rozstawione drużyny z Ligi Narodów.

Kadra Probierza musi więc zrobić wszystko, by jak najlepiej wypaść w eliminacjach i zająć pierwsze bądź drugie miejsce w grupie. Zadanie może być jednak piekielnie trudne. Dlaczego? Przez słaby występ w Lidze Narodów, Biało-Czerwoni zostali przypisani do drugiego koszyka. W związku z tym mogą trafić na potęgi.

W pierwszym koszyku znalazły się bowiem Francja, Hiszpania, Anglia czy nawet Portugalia, z którą Polska przegrała przed kilkoma dniami aż 1:5. Do tego koszyka trafili też Włosi, Niemcy czy Austria. Wszystkie te ekipy to niewygodni dla Biało-Czerwonych rywale.

Wiemy też, na kogo Polacy na pewno nie trafią w eliminacjach. Mowa m.in. o Walii, Czechach, Szwecji czy Ukrainie. Te ekipy znalazły się w tym samym koszyku, co nasza kadra. Koszyków jest pięć i w pozostałych również są ekipy, z którymi w ostatnim czasie Polska miała spory problem, by wygrać. Chodzi m.in. o Szkocję, która znalazła się w trzecim koszyku czy też Mołdawię z piątego koszyka.

El. mistrzostw świata 2026. Podział na koszyki:

Koszyk 1 : Francja, Anglia, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Holandia, Włochy, Chorwacja, Niemcy, Szwajcaria, Dania, Austria.

: Francja, Anglia, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Holandia, Włochy, Chorwacja, Niemcy, Szwajcaria, Dania, Austria. Koszyk 2: Ukraina, Szwecja, Walia, Turcja, Polska, Serbia, Grecja, Węgry, Rumunia, Norwegia, Czechy, Słowacja.

Ukraina, Szwecja, Walia, Turcja, Polska, Serbia, Grecja, Węgry, Rumunia, Norwegia, Czechy, Słowacja. Koszyk 3: Szkocja, Słowenia, Albania, Macedonia Północna, Irlandia, Gruzja, Finlandia, Irlandia Północna, Izrael, Islandia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra.

Szkocja, Słowenia, Albania, Macedonia Północna, Irlandia, Gruzja, Finlandia, Irlandia Północna, Izrael, Islandia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra. Koszyk 4: Bułgaria, Luksemburg, Armenia, Kosowo, Białoruś, Kazachstan, Estonia, Cypr, Azerbejdżan, Wyspy Owcze, Łotwa, Litwa.

Bułgaria, Luksemburg, Armenia, Kosowo, Białoruś, Kazachstan, Estonia, Cypr, Azerbejdżan, Wyspy Owcze, Łotwa, Litwa. Koszyk 5: Mołdawia, Malta, Gibraltar, Andora, Liechtenstein, San Marino.

Losowanie grup odbędzie się 13 grudnia. Łącznie będzie ich 12. Sześć z nich będzie liczyć pięć zespołów, a pozostałe po cztery drużyny. Tym samym Polacy wrócą do rywalizacji dopiero w marcu. Przed Probierzem sporo pracy, by poprawić grę drużyny. Eksperci są dość krytyczni, co do efektów pracy selekcjonera, choć sam zainteresowany nie zamierza zbaczać z obranej ścieżki. - Na pewno są elementy do poprawy, ale uważam, że idziemy w dobrym kierunku - zapewniał szkoleniowiec.