Niszczyciel marzeń! Polacy w Barcelonie są wściekli. "Ręce opadają..."

Transfer Wojciecha Szczęsnego do Barcelony wywołał wielkie zainteresowanie wśród polskich kibiców. Powrót z emerytury do jednego z największych klubów świata to w zasadzie gotowy scenariusz na film. Zwłaszcza że polski bramkarz błyskawicznie nadrobił zaległości treningowe i tuż po przerwie reprezentacyjnej ogłosił, że jest gotowy do gry. - Przygotowywałem się przez te dwa tygodnie, aby być gotowym. To, czy zagram, czy nie, to decyzja trenera, którą muszę uszanować, ale trenuję, aby zagrać w tym meczu i mentalnie już jestem gotowy - zapewnił na antenie katalońskiej stacji TV3, a te słowa jeszcze podgrzały atmosferę.

Niestety, Hansi Flick szybko sprowadził nas na ziemię i poniekąd okazał się niszczycielem marzeń Polaków. Zwłaszcza tych, którzy przylecieli do Barcelony specjalnie na debiut Szczęsnego. - To byłoby spełnienie marzeń, wielkie przeżycie. Syn chciał zobaczyć Szczęsnego na boisku, nie na ławce rezerwowych... Szkoda, bo przylecieliśmy tu w sobotę wieczorem, mamy bilety na mecz, a w poniedziałek wracamy już do Polski - żałował pan Adam z Warszawy.

Wojciech Szczęsny na ławce? "Ręce opadają"

Zresztą pierwsze dyskusje na temat decyzji niemieckiego szkoleniowca zaczęły się już w sobotni wieczór w samolocie z Warszawy do Barcelony. - Kibicuję "Dumie Katalonii" od dziecka, ale pierwszy raz na meczu byłem, gdy grali w niej Xavi, Iniesta, Messi... Piękne czasy! Teraz chciałem zobaczyć dwóch Polaków w barwach ukochanego klubu. Szkoda, że Szczęsny nie zagra, ale nie żałuję, że lecę. Mecze Barcelony to zawsze coś wyjątkowego - opowiadał pan Jarek, który na pokład wsiadł w bluzie z herbem Barcelony.

Polskich kibiców było też widać na kilka godzin przed meczem w okolicach stadionu olimpijskiego, na którym Barcelona rozgrywa swoje mecze w trakcie remontu Camp Nou. Większość oczywiście w koszulkach Roberta Lewandowskiego. - Chcieliśmy kupić też Szczęsnego, ale przed stadionem nie mają. Chyba musimy pojechać do oficjalnego sklepu Barcelony - mówili, gdy mijaliśmy stragany z nieoficjalnymi gadżetami.

W decyzji Hansiego Flicka najbardziej dziwi ich jednak to, że niemiecki szkoleniowiec stawia na bramkarza o zdecydowanie mniejszych umiejętnościach. Co ciekawe, dostrzegają to nie tylko Polacy, ale też Hiszpanie, którzy już przygotowali specjalną petycję o odsunięcie od składu Inakiego Peni. - Bilety na samolot kupiliśmy, gdy hiszpańscy dziennikarze przekonywali, że Szczęsny zadebiutuje właśnie z Sevillą. Zostajemy też na Bayern, ale w Lidze Mistrzów również ma bronić Hiszpan. Ręce opadają... Nie rozumiem, jak można stawiać na słabszego bramkarza. No, ale myślę, że prędzej, czy później Flick zrozumie swój błąd i Szczęsny wskoczy do bramki na stałe - zapewniają Polacy.

Mecz z Sevillą rozpocznie się w niedzielny wieczór o godz. 21:00.