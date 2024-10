Na Barcelonę padł blady strach. Chodzi o Yamala. Nowe wieści

W sobotnim meczu Ligi Narodów z Danią (1:0) w Murcii Lamine Yamal rozegrał niemalże całe spotkanie. Skrzydłowy Barcelony został zdjęty przez selekcjonera Luisa de la Fuente dopiero w doliczonym czasie gry, a do tego momentu toczył bardzo twarde boje z duńskimi obrońcami - Victorami Kristiansenem i Nelssonem. Jednak dopiero to, co wydarzyło się w strefie mieszanej po spotkaniu, solidnie nastraszyło wszystkich kibiców Barcy.

Uchwycono bowiem, jak 17-latek przechodzi przez mixed zonę, solidnie utykając. A że Lamine Yamal jest jednym z liderów FC Barcelony i reprezentacji Hiszpanii, szybko pojawił się alarm w związku z jego stanem zdrowia.

W Barcelonie mogą odetchnąć. Jest oficjalna informacja ws. Lamine'a Yamala

Po niedzielnych badaniach, które przeprowadzono w południe, wszystkie zmartwione osoby mogą jednak odetchnąć. Wykazały one bowiem, że Lamine Yamal nie doznał żadnej kontuzji mięśniowej. Jak przekazała oficjalnie hiszpańska federacja RFEF, 17-letni skrzydłowy cierpi jedynie na przeciążenie mięśnia przywodziciela lewej nogi.

To oznacza jednak, że we wtorkowym meczu Ligi Narodów z Serbią Lamine Yamal nie zagra. Oficjalnie potwierdzono również, że "traktując priorytetowo zdrowie zawodnika i chcąc uniknąć jakiegokolwiek ryzyka" wielki talent Barcy ma wrócić do stolicy Katalonii.

To bardzo ważna wiadomość dla Hansiego Flicka, jako że tuż po przerwie na kadrę jego drużynę czekają niezwykle wymagające i prestiżowe spotkania. Wszystko zacznie się od meczu ligowego z Sevillą (20 października) oraz spotkania Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium (23 października) na Montjuic, a następnie 27 października na Santiago Bernabeu dojdzie do pierwszego El Clasico w tym sezonie z Realem Madryt.