"Wspaniała wiadomość" po meczu Polska - Portugalia

Maxi Oyedele - to piłkarz, który w ostatnich godzinach stał się w centrum zainteresowania wszystkich kibiców reprezentacji Polski. Nie mógł sobie zapewne wyobrazić, że spadnie na niego tak duża krytyka po nieudanym debiucie na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dziennikarz Marcin Jaz ze Sport.pl oznajmił wprost, że piłkarz "nie dojechał" i wystawił mu "dwójkę" w skali 1-10. - Grał tylko do najbliższego kolegi z zespołu. Nie był wystarczająco pomocny w defensywie, nie doskakiwał w pressingu do rywala - wyjaśnił.

REKLAMA

Zobacz wideo Portugalia i Ronaldo przybyli do Warszawy. Kibice czekali na gwiazdy kilka godzin

Chorwaci reagują na porażkę Polski. "Wspaniała wiadomość"

Nie ma co ukrywać, Portugalczycy pokazali nam, jak trzeba grać w piłkę nożną. Dynamicznie, kompaktowo, odważnie, z pełnym zaangażowaniem - tego nam wyraźnie brakowało. Defensywa Michała Probierza nie mogła sobie poradzić zwłaszcza z Rafaelem Leao, który z dziecinną łatwością wygrywał kolejne pojedynki. Podsumowując, to była nasza druga porażka z rzędu - i całkowicie zasłużona.

Chorwaci przegrywali w sobotę ze Szkocją 0:1, ale później odwrócili losy spotkania i zdobyli cenne trzy punkty. Dzięki wygranej Portugalczyków umocnili się na drugiej pozycji w tabeli pierwszej grupy. Tamtejsze media szybko to dostrzegły. "Portugalia pomogła Chorwacji" - poinformował sportske.jutarnji.hr. Podobnie uważa portal Slobodna Dalmacija. "Portugalia świętuje w Polsce i oddaje wielką przysługę Chorwacji" - czytamy. Dodano, że Portugalczycy nie dali się na nic nabrać i zanotowali trzeci triumf z rzędu.

Portal 24sata.hr obszerniej rozpisał się na temat obecnej sytuacji. "Jeśli Chorwacja wygra we wtorek z Polską, to zapewni sobie awans do ćwierćfinału Ligi Narodów i lepsze rozstawienie w el. MŚ 2026. Porażka skomplikowałaby sprawę, a wówczas o miejscu decydowałby bilans bramkowy. Ważne, żeby w Warszawie nie przegrać, natomiast zwycięstwo dałoby ekipie Dalicia pole position" - przyznano. Chorwacki Index.hr uzupełnił, że porażka Polaków z Portugalią to dla nich "wspaniała wiadomość".

Sport.hrt.hr oraz vecernji.hr zauważyły, że Chorwaci pozostają nawet w grze o pierwszą lokatę w grupie, jeśli uda im się wygrać wszystkie najbliższe mecze. "Zwycięstwo Portugalczyków znaczy dla nas bardzo dużo" - podsumował portal Gol.hr. Po trzech spotkaniach Portugalia ma na koncie komplet pkt, druga jest Chorwacja - sześć pkt, trzecia Polska - 3 pkt, a tabelę zamyka Szkocja, która nie zdobyła dotąd nawet punktu.

Polacy rozegrają kolejny mecz we wtorek 15 października o godz. 20:45 właśnie z Chorwacją.