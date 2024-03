Media: Wielki zwrot ws. Xaviego? Postanowił

- Miałem to postanowione od kilku dni i myślę, że to jest odpowiedni moment, by o tym powiedzieć. Ten klub potrzebuje zmiany dynamiki - mówił Xavi pod koniec stycznia, kiedy Barcelona poniosła kompromitującą porażkę 3:5 z Villarrealem. Od tamtej pory drużyna nie przegrała żadnego spotkania i niebawem powalczy o półfinał Ligi Mistrzów, mierząc się z Paris Saint-Germain. Czy nagła poprawa dyspozycji zespołu wpłynie na decyzję Xaviego, która wydawała się niemal przesądzona?

Barcelona marzy o zatrzymaniu Xaviego. Co postanowi trener?

Po dobrym okresie Joan Laporta nie ukrywa, że bardzo chciałby, aby Xavi pomimo wcześniejszych słów pozostał szkoleniowcem Barcelony na kolejny sezon. "Laporta jest przekonany, że Xavi to najlepsza opcja, bo jest trenerem klubu i mimo nieregularności w drużynie, wyniki nie są złe. To prawda, że doszło do poważnych niepowodzeń, ale Xavi zbudował coś, co może mieć większy wpływ w przyszłości. Opcje jego zastąpienia również nie są w 100 proc. przekonujące" - pisał niedawno "Sport".

Po kwietniowym El Clasico ma odbyć się zebranie zarządu, podczas którego omówiona zostanie przyszłość 44-latka na posadzie trenera. Wiele będzie zależało od wyniku dwumeczu z PSG oraz starcia z Realem Madryt. Mimo to niewykluczone, że spekulacje hiszpańskich dziennikarzy nt. Xaviego nie będą miały żadnego sensu, ponieważ z najświeższych informacji przekazanych przez wspomniany "Sport" wynika, że legenda Barcelony, tak czy inaczej, nie ma zamiaru kontynuować pracy.

Niezależnie od osiągniętych wyników Xavi chce odejść z zespołu po zakończeniu sezonu i jak na razie jego decyzja nie uległa zmianie. "Jego intencje nie zmieniły się ani trochę. Dla Xaviego jasne jest, że nie będzie go w drużynie w przyszłym sezonie" - czytamy na łamach katalońskiego dziennika.

Obecnie FC Barcelona z 64. punktami na koncie jest wiceliderem w ligowej tabeli. Do pierwszego Realu Madryt traci obecnie osiem oczek. Sytuacja ta może zmienić się po El Clasico, które zaplanowano na 21 kwietnia. Wcześniej w najbliższą w sobotę wielkanocną mistrzów czeka starcie z Las Palmas, a następnie pierwszy, wyjazdowy mecz ćwierćfinału Ligi Mistrzów z PSG.