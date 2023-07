FC Barcelona znalazła następcę Busquetsa. Absolutna promocja

Po 18 latach doszło do ogromnej zmiany w Barcelonie. Klub opuścił Sergio Busquets, czyli jeden z wychowanków, który szkolił się w La Masii, a potem zdobył 31 trofeów. Obie strony rozmawiały przez wiele tygodni o nowej umowie, ale ostatecznie się nie dogadały. Odejście Busquetsa oznaczało, że Barcelona musi sprowadzić nowego defensywnego pomocnika. Przez długi czas faworytem Xaviego był Martin Zubimendi z Realu Sociedad. Ostatecznie klub zdecydował się na dużo tańsze rozwiązanie.

Wychowanek Barcelony zastąpi Busquetsa. Spora promocja

Gerard Romero z Jijantes informuje, że nowym defensywnym pomocnikiem Barcelony ma zostać Oriol Romeu z Girony. Mistrzowie Hiszpanii nie wydadzą zbyt wiele na ten ruch, bo skorzystali z atrakcyjnej klauzuli wykupu w wysokości 4,5 mln euro. Romeu miał już przejść testy medyczne, po których złoży podpis pod kontraktem z nowym pracodawcą. Romero dodaje, że Barcelona dogadała się też z Gironą na wypożyczenie Pablo Torre do końca sezonu 23/24. Potem padło słynne "here we go" od Fabrizio Romano.

Girona zakończyła poprzedni sezon ligi hiszpańskiej na dziesiątym miejscu, a Romeu był jednym z najbardziej wyróżniających się zawodników nie tylko w zespole, ale też w całych rozgrywkach. Warto dodać, że kontrakt pomocnika z Gironą wygasał w czerwcu 2025 roku. Dodatkowo Romeu jest wychowankiem Barcelony, dla której grał w latach 2004-2011. Potem reprezentował barwy Chelsea, Valencii, Vfb Stuttgart, Southampton oraz wspomnianej Girony.

Romeu będzie trzecim transferem Barcelony w trakcie trwającego letniego okna. Wcześniej klub oficjalnie potwierdził Ilkaya Gundogana z Manchesteru City i Inigo Martineza z Athletiku Bilbao, a także poinformował o sprowadzeniu Vitora Roque z Athletico Paranaense. Ten ruch jednak się ziści dopiero latem przyszłego roku. Niewykluczone, że Barcelona dokona jeszcze jakichś ruchów na rynku transferowym.

Barcelona rozpocznie nowy sezon ligi hiszpańskiej, a zarazem obronę mistrzowskiego tytułu, w niedzielę 13 sierpnia o godz. 21:30. Wtedy zagra na wyjeździe przeciwko Getafe.