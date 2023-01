FC Barcelona gra o finał. Xavi pokazał skład. Jest decyzja ws. Lewandowskiego

Punktualnie o godzinie 20 czasu polskiego na King Fahd International Stadium w Arabii Saudyjskiej zabrzmi pierwszy gwizdek spotkania FC Barcelona-Real Betis. Stawką tego pojedynku będzie finał Superpucharu Hiszpanii. W nim czeka już Real Madryt, który w środę, po rzutach karnych, ograł Valencię.

Dla Roberta Lewandowskiego, który znalazł się w podstawowym składzie ekipy z Camp Nou, będzie to ostatni - jeśli jego drużyna przegra - lub przedostatni mecz w tym miesiącu. Wszystko przez karę trzech ligowych kolejek zawieszenia za czerwoną kartkę. Jedno spotkanie Polak już odpokutował.

Oto XI, jaką desygnować do gry Xavi Hernandez, szkoleniowiec Barcy:

Marc Andre ter-Stegen - Sergi Roberto, Jules Kounde, Ronald Araujo, Jordi Alba - Pedri, Frenkie de Jong, Gavi - Ousmane Dembele, Robert Lewandowski, Raphinha

Zdecydował się on na kilka zmian wzorem poprzedniego spotkania ligowego z Atletico Madryt, w którym Katalończycy zwyciężyli 1:0 po bramce Ousmane'a Dembele. Naturalnie do wyjściowego składu wrócił Robert Lewandowski, co spowodowało powrót do tradycyjnego ustawienia 4-3-3. Dzięki temu w jedenastce znalazło się miejsce dla Raphinii. Niespodziewanie w środku pola na pozycji najgłębiej grającego pomocnika zagra Frenkie de Jong, a nie Sergio Busquets.

Formacja defensywna również została całkowicie przemodelowana. Ze starcia z Atletico pozostał jedynie Ronald Araujo. W tym spotkaniu zagrał również obecny Jules Kounde, ale na pozycji prawego obrońcy. Dzisiaj, z Realem Betis, będziemy oglądać go w środku defensywy. Za to na jej bokach Sergiego Roberto oraz Jordiego Albę, który pauzował w ostatniej kolejce ligowej.

Natomiast skład Realu Betis wygląda następująco:

Claudio Bravo - Aitor Ruibal, German Pezzella, Luiz Felipe, Juan Miranda - Guido Rodriguez, Sergio Canales, Luiz Henrique, Rodri Sanchez, Nabil Fekir - Borja Iglesias

Pierwszy gwizdek spotkania FC Barcelona-Real Betis o 20:00. Relacja LIVE z tego meczu na Sport.pl i w aplikacji.