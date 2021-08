Bayern chce osłabić kolejnego rywala. Jeszcze jeden transfer mistrza Niemiec

Bayern Monachium nie poczynił większych wzmocnień przed sezonem 2021/22. Do klubu trafił jedynie dobrze znany nowemu trenerowi Julianowi Nagelsmannowi francuski stoper Dayot Upamecano, który pracował z Nagelsmannem w RB Lipsk. Ponadto jako wolni zawodnicy przyszli do Monachium Chris Richards oraz Sven Ulreich. Na życzenie szkoleniowca mistrzowie Niemiec starają się pozyskać kolejnego piłkarza z Lipska - Marcela Sabitzera. Austriacki pomocnik ma trafić do Bayernu za 13-14 milionów euro w ostatnich dniach okna transferowego.

Jonas Hofmann na celowniku Bayernu

Jak się okazuje, Sabitzer nie jest jedynym celem transferowym Bayernu Monachium z Bundesligi. Jak poinformował we wtorek "Bild", Bawarczycy chcą także sprowadzić do siebie Jonasa Hofmanna z Borussii Moenchengladbach.

29-letni prawoskrzydłowy jest ceniony w Monachium ze względu na swoją uniwersalność. Jako że Julian Nagelsmann chciałby koniec końców wprowadzić w Bayernie swój ulubiony system 3-4-3, Hofmann mógłby w nim grać zarówno na pozycji prawego napastnika, jak i wahadłowego, a nawet w środku pola. Ponadto wpisuje się on w filozofię Bayernu, jako wciąż aktualny reprezentant Niemiec.

Doniesienia te potwierdził także Florian Plettenberg ze Sport1, który dodał, że Borussia oczekuje za swojego zawodnika 22 milionów euro. Bayern miałby sprowadzić Hofmanna albo teraz, albo już za rok, jako że poszukuje szybkiego zawodnika na prawą stronę boiska, który miałby być bardziej ofensywną opcją w porównaniu do podstawowego prawego obrońcy Bayernu Benjamina Pavarda.