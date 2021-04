Bayern o krok od mistrzostwa, ale z dużymi problemami. Gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA]

Zarówno Bayern Monachium, jak i Union Berlin mają o co walczyć. Na siedem meczów przed końcem sezonu Bawarczycy mają siedem punktów przewagi nad drugim w tabeli RB Lipsk, natomiast goście ze stolicy Niemiec mają zaledwie 4-punktową stratę do miejsca gwarantującego grę w europejskich pucharach.

Bayern - Union Berlin. Trudna sytuacja kadrowa Bawarczyków

W środku tygodnia w dość brutalny sposób została przerwana passa siedmiu kolejnych zwycięstw Bayernu. W pierwszym ćwierćfinałowym meczu Ligi Mistrzów drużyna Hansiego Flicka przegrała u siebie z PSG 2:3, choć przez całe spotkanie zdecydowanie dominowała. Taki wynik nie sprawia jednak, że mistrzowie Niemiec w rewanżu będą bez szans.

W pojedynku z Unionem Berlin menedżer Bayernu będzie miał jednak duży orzech do zgryzienia, jeśli chodzi o ustalenie wyjściowego składu. Leon Goretzka i Niklas Suele mają urazy mięśniowe, urazy wykluczają również z gry takich piłkarzy, jak Robert Lewandowski, Douglas Costa, Marc Roca, Corentin Tolisso, Benjamin Pavard, Leroy Sane i Lucas Hernandez. Na dodatek z powodu koronawirusa wykluczony z gry jest także Serge Gnabry, zaś Alphonso Davies musi pauzować za czerwoną kartkę z meczu ze Stuttgartem.

Sobotni rywal Bawarczyków usilnie walczy o to, aby zakończyć obecny sezon w pierwszej szóstce, dzięki czemu wywalczyłby awans do europejskich pucharów. Ostatnia forma Unionu jednak nie zachwyca - w 11 poprzednich spotkaniach Berlińczycy odnieśli tylko dwa zwycięstwa. O ile strata do 6. pozycji w przypadku drużyny Pala Dardaia wynosi cztery punkty, to dystans dzielący ją od 10. lokaty do tylko dwa "oczka".

Bayern - Union Berlin. Gdzie i o której obejrzeć mecz?

Nie da się ukryć, że w najnowszej historii Union nie był dla Bayernu zbyt wygodnym przeciwnikiem. Co prawda Bawarczycy od sezonu 2019/20 dwukrotnie pokonali rywala ze stolicy, ale były to wyniki "zaledwie" 2:1 i 2:0. W pierwszym meczu obecnego sezonu padł z kolei remis 1:1.

Pierwszy gwizdek spotkania pomiędzy Bayernem Monachium i Unionem Berlin na Allianz Arena zabrzmi o godzinie 15:30. Transmisję w polskiej telewizji przeprowadzi stacja Eleven Sports 1, zaś relacja dostępna będzie na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.