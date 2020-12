Legenda Bayernu zachwycona Robertem Lewandowskim! "To już nie tylko topowy napastnik"

15 bramek i pięć asyst w 14 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach klubowych - to dorobek Roberta Lewandowskiego w tym sezonie. Polski napastnik znów imponuje formą i błyszczy nie tylko w Bundeslidze, ale także Lidze Mistrzów. 32-latek bije kolejne rekordy i zgarnia coraz więcej nagród. Zdaniem wielu osób jest on już nie tylko jednym z czołowych graczy globu, ale po prostu najlepszym piłkarzem świata.

Pod wrażeniem gry Lewandowskiego jest m.in. Lothar Matthaeus, były zawodnik Bayernu Monachium obecnie pracujący w roli eksperta. "Lewandowski jest nie tylko topowym napastnikiem. To piłkarz kompletny, najlepszy na świecie" - napisał 59-latek w swojej kolumnie w "Sky Sports". "Z Bayernem zdobył pięć najważniejszych tytułów: mistrzostwo Niemiec, Puchar i Superpuchar Kraju, wygrał też Ligę Mistrzów i Superpuchar Europy. Dodatkowo był królem strzelców w aż trzech z tych rozgrywek" - dodał Matthaeus.

Lewandowski w tym roku był jednym z głównych faworytów do zdobycia Złotej Piłki, nagrody dla najlepszego piłkarza na świecie. Z jej wręczenia organizatorzy jednak zrezygnowali ze względu na pandemię koronawirusa".

Bayern Monachium we wtorek gra w Lidze Mistrzów z Atletico Madryt. Zagra bez kilku swoich największych gwiazd, w tym bez Roberta Lewandowskiego, a awans do 1/8 finału ma już zapewniony.