Anglia to stan umysłu. Oto co zrobił kibic po meczu z Liverpoolu

Trwa szósta kolejka Premier League. W sobotę doszło do sporej sensacji. Liverpool przegrał na wyjeździe z Crystal Palace 1:2. Drużyna Arne Slota, która od początku sezonu wygrywała mecze po golach w końcówkach, tym razem została pokonana własną bronią. Trafienie na wagę trzech punktów zostało zdobyte przez gospodarzy w 97. minucie meczu. Jeden z fanów postanowił zakpić z przegranych.

Kibic zakpił z Liverpoolu. "Celowo"

"Ten kibic Palace celowo zatrzymuje autobus drużyny Liverpoolu po ich dzisiejszym zwycięstwie nad nimi. Tego rodzaju złośliwość, którą wszyscy możemy docenić..." - napisało konto Football Away Days, załączając nagranie z kibicem blokującym wyjazd drużynie Liverpoolu.

Fan postanowił zawiązać buty, zatrzymując się na jezdni i uniemożliwiając tym samym kierowcy autobusu skręcenie w ulicę.

Sobotni mecz miał zaskakujący przebieg. Crystal Palace objęło prowadzenie w dziewiątej minucie po golu Ismaili Sarra. Długo utrzymywał się wynik 1:0, a w 87. minucie do wyrównania doprowadził Federico Chiesa. W doliczonym czasie gry - zamiast tradycyjnego gola dla Liverpoolu - padło jednak trafienie dla gospodarzy. Eddie Nketiah zdobył gola, który zapewnił trzy punkty drużynie Olivera Glasnera. '

Crystal Palace to jedyny niepokonany zespół w całej lidze. Po sześciu kolejkach ma na koncie 12 punktów i zajmuje drugie miejsce w tabeli. Co ciekawe już w czwartek tę drużynę będzie można zobaczyć w Polsce.

2 października o 18:45 Palace zmierzy się z Dynamem Kijów w Lublinie. Będzie to spotkanie fazy ligowej Ligi Konferencji.