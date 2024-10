Czarne chmury nad Kiwiorem. Media ujawniły plan Arsenalu

W ubiegłym sezonie Jakub Kiwior był istotnym zawodnikiem Arsenalu, zwłaszcza w rundzie wiosennej, gdy Londyńczycy zmierzali po wicemistrzostwo Anglii, a Polak pełnił rolę lewego obrońcy. 24-latek stał się także niekwestionowaną postacią w reprezentacji Polski. Od czasu debiutu 11 czerwca 2022 roku za kadencji Czesława Michniewicza, wychodził w podstawowym składzie w każdym z 27 spotkań w kadrze. To zmieniło się dopiero w październiku, gdy usiadł na ławce w niedawnym starciu z Chorwacją.

Czarne chmury nad Kiwiorem. Media informują o planach Arsenalu

Od tego czasu sytuacja Jakuba Kiwiora na Emirates Stadium nie uległa zmianie. Polak zagrał ostatnio 45 minut w spotkaniu Ligi Mistrzów z Paris Saint Germain, ale w miniony weekend w ligowym meczu przeciwko Southampton wszedł na murawę raptem na minutę. W tym momencie 24-latek nie ma większych szans na grę, a media informują, że Arsenal przymierza się do transferu lewego obrońcy.

Hiszpańskie Fichajes.net donosi, że Mikel Arteta zwrócił uwagę na Miguela Gutierreza, zawodnika Girony. To inny profil lewego defensora od Jakuba Kiwiora czy Riccardo Calaforiego, którzy są nominalnymi stoperami, ale występują także z boku obrony.

Miguel Gutierrez to objawienie minionego sezonu LaLiga. Wyróżniał się zwłaszcza grą ofensywną, dzięki czemu strzelił dwa gole i zanotował siedem asyst. Umowa 23-latka obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 25 milionów euro.

Potencjalne przyjście Hiszpana na dobre skomplikowałoby sytuację Jakuba Kiwiora. Już latem media informowały, że Polak może wrócić do Włoch. Jego usługi monitował m.in. Inter czy Juventus.