Lewandowski ma rywala. "Najlepszy strzelec rzutów karnych na świecie"

W ostatnich kilku latach Robert Lewandowski stał się piłkarzem niemal kompletnym. Jednym z elementów piłkarskiego rzemiosła, który wniósł na niebywały poziom, są jego rzuty karne. W trakcie kariery wykorzystał aż 71 jedenastek. Zmarnował tylko siedem. W opinii wielu kibiców to właśnie Polak obok m.in. Neymara (72 trafione z 87), Bruna Fernadnesa (42/47) czy Maxa Krusego (34/37) jest uznawany za czołowego egzekutora rzutów karnych. Okazuje się, że Lewandowski ma nowego rywala w tym elemencie.

Toney - specjalista od karnych

Chodzi o Ivana Toneya, 26-letniego napastnik Brentfordu. - To najlepszy wykonawca rzutów karnych na świecie. Niektórych mogą zdziwić moje słowa, ale mówię, to co widzę na co dzień - oznajmił Thomas Frank, trener Brentfordu.

W 6. kolejce Premier League piłkarze Franka wygrali 5:2 z Leeds United, a Toney popisał się hat-trickiem. Jednego z goli strzelił właśnie z 11. metra. To była jego 24. bramka z rzutu karnego. Do tej pory zmarnował tylko raz jedenastkę, gdy w 2018 roku zatrzymał go Adam Davies, bramkarz Bransley. Wtedy Toney był piłkarzem Peterborough. Od dwóch lat gra dla Brentfordu i w tym klubie wykorzystał wszystkich osiemnaście prób.

"Transfermarkt" wycenia go na 35 milionów euro. W Premier League więcej goli strzelili tylko: Erling Haaland (10) i Aleksandar Mitrović (Fulham).

Brentford zajmuje siódme miejsce w lidze, a liderem jest Arsenal. W 7. kolejce Toney i spółka zagrają z Southampton.