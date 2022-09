Burza po derbach Londynu. "Po tym meczu całkowicie straciłem w nich wiarę"

- Straciliśmy dwa gole, ale zrobiliśmy też wystarczająco dużo, by wrócić do tego meczu. Bez powodu odebrano nam punkt. Bez powodu. Jeśli ktoś uważa, że miał powód, by zabrać nam bramkę na 2:2, w ogóle nie powinien zbliżać się do futbolu - po meczu z Chelsea (1:2) grzmiał trener West Hamu United, David Moyes.

REKLAMA

Zobacz wideo TV tego nie pokazała. Kibole kontra ochrona. Bandyci zniszczyli święto piłki

Szkocki trener nie mógł pogodzić się z tym, co wydarzyło się w jednej z ostatnich akcji sobotniego meczu na Stamford Bridge. Zaraz po tym, jak Chelsea strzeliła gola na 2:1, West Ham United doprowadził do wyrównania.

Bramka Maxwella Corneta nie została jednak uznana po interwencji systemu VAR. Sędziowie uznali, że walczący o piłkę Edouardem Mendym Jarrod Bowen faulował bramkarza rywali. Senegalczyk rzucił się pod nogi Anglika po złym zagraniu Reece'a Jamesa. Mendy interweniował skutecznie, ale piłka spadła pod nogi Corneta, który wbił ją do pustej bramki.

Federer nie gra od 14 miesięcy. I tak kosi trzy razy więcej od Nadala i Djokovicia

Sędziowie uznali jednak, że w starciu z Senegalczykiem Bowen kopnął bramkarza, czym uniemożliwił mu dalszą interwencję. Z taką decyzją nie mógł pogodzić się Moyes, który zabrał głos w sprawie na konferencji prasowej.

Moyes wściekły na sędziów meczu z Chelsea

- Ich bramkarz starał się symulować kontuzję także przy naszej pierwszej bramce. Powtórzył to przy drugiej i tym razem udało mu się to. Jarrod powiedział mi, że w ogóle nie dotknął Mendy'ego. Jeśli jednak było inaczej, był to delikatny kontakt po jego interwencji. Mendy udawał kontuzję barku, która jakoś nie przeszkodziła mu w ostatnich minutach meczu - powiedział Moyes.

I dodał: - Mamy nowych sędziów VAR, którzy robią wszystko, by się jakoś pokazać. Po tym meczu całkowicie straciłem w nich wiarę. Poziom naszych sędziów międzynarodowych to smutna rzecz. Byłem pewien, że nie ma możliwości, by cofnęli tę bramkę. To absurdalnie zła decyzja. Błąd popełnili i sędzia główny, i system VAR.

Szkot miał mnóstwo pretensji do sędziego - Andy'ego Madley'a - nie tylko na boisku po ostatnim gwizdku, ale też po meczu. Według brytyjskich mediów wściekły Moyes wybrał się do pokoju sędziów i domagał się wyjaśnień. Z jego ust miały padać nieparlamentarne słowa.

Cash kontuzjowany. Nie dograł nawet do 30 minuty

- Nie chciałem żadnych wyjaśnień, bo niby co mieliby mi powiedzieć? Mój Boże, nie szukajcie dla nich żadnego usprawiedliwienia - skomentował tę sytuację Moyes.

Po sześciu meczach Chelsea ma 10 punktów i jest na 5. miejscu w tabeli. West Ham ma tylko cztery punkty i jest dopiero na 17. pozycji.