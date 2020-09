Chelsea sprowadza nowego piłkarza. Zastąpi najdroższego bramkarza świata

Kepa Arrizabalaga jest krytykowany po ostatnim meczu Chelsea z Brighton przez Gary'ego Neville'a. Zdaniem byłego reprezentanta Anglii stracona przez londyński klub bramka to jego wina, a władze klubu powinny kupić nowego piłkarza na tę pozycję. I jak donosi dziennikarz "Canal+", zostanie nim Edouard Mendy ze Stade Rennes.

Edouard Mendy jest blisko Chelsea: Stade Rennes i Chelsea uzgodniły warunki transferu na 22 mln euro + 6 mln bonusów dla bramkarza Rennes

- napisał w mediach społecznościowych Paul Tchourkiel.

Edouard Mendy zastąpi Kepę Arrizabalagę. Najdroższy bramkarz świata traci pozycję w składzie

W obecnym okienku transferowym Chelsea dokonała już szeregu transferów, a do ekipy Franka Lamparda przyszli m.in. Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell czy Thiago Silva.

Kepa Arrizabalaga przyszedł do Chelsea dwa lata temu za 72 mln funtów, stając się najdroższym bramkarzem na świecie. Hiszpan nie spełnia oczekiwań klubu, czemu dowodzą jego statystyki. W poprzednim sezonie bramkarz był najgorszym zawodnikiem pod względem procentu obronionych strzałów oraz przedostatnim w statystyce puszczonych goli po rzutach rożnych i uderzeniach z dystansu.

Edouard Mendy całą swoją karierę piłkarską spędził we Francji. Do Stade Rennes trafił w 2019 roku za 4 mln euro. Wcześniej reprezentował barwy m.in. Stade Reims czy rezerwowego zespoły Olympique Marsylia. 28-letni Francuz w poprzednim sezonie zagrał łącznie w 33 meczach, z czego w trzynastu zachował czyste konto. Jego obecny kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2023 roku.