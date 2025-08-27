Gdzie obejrzeć Puchar Polski 2025? Znamy plan transmisji

19 sierpnia poznaliśmy pary I rundy Pucharu Polski. To faza rozgrywek, w której nie występują reprezentanci naszego futbolu w europejskich pucharach. Mają wolny los. Nie oznacza to jednak, że nie zabraknie emocji związanych z ciekawymi spotkaniami. Aż cztery pary są w pełni ekstraklasowe. Wiemy już jak kształtuje się plan transmisji spotkań.

Takie mecze pokaże TVP. Znamy plan transmisji Pucharu Polski

W środę 27 sierpnia Telewizja Polska, która jest oficjalnym nadawcą rozgrywek na stronie TVP Sport przedstawiła plan transmisji meczów I rundy. Już wiemy ile meczów pokaże publiczna stacja. Cieszą się nie tylko kibice klubów ekstraklasowych, choć w planie znalazły się cztery pary.

23 września dzień zostanie zwieńczony ciekawie zapowiadającym się meczem. GKS Katowice zagra u siebie z Wisłą Płock. Dzień później - także na koniec dnia, o 21:00 - Bruk-Bet Termalica Nieciecza zmierzy się z Widzewem Łódź. 25 września zobaczymy aż dwa mecze Pucharu Polski, w których zagrają kluby z ekstraklasy. Najpierw o 17:30 Radomiak Radom zagra z Zagłębiem Lubin, a o 20:30 Arka Gdynia podejmie Motor Lublin.

Świętują także w mniejszych miejscowościach. Goczałkowice Zdrój, Grodzisk Mazowiecki i przede wszystkim Bytom Odrzański - mieszkańcy tych ośrodków ucieszą się na widok tego, że w ich rodzinne strony przyjedzie telewizja i będzie relacjonować mecze Pucharu Polski. Kamery TVP pojawią się także w Rzeszowie.

Plan transmisji I rundy Pucharu Polski:

23.09, 14:30: LKS II Goczałkowice Zdrój - Stal Stalowa Wola

23.09, 17:30: Stal Rzeszów - Korona Kielce

23.09, 20:30: GKS Katowice - Wisła Płock

24.09, 12:30: Legia II Warszawa - Górnik Zabrze

24.09, 15:15: Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Lechia Gdańsk

24.09, 21:00: Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Widzew Łódź

25.09, 14:30: Odra Bytom Odrzański - Wisła Kraków

25.09, 17:30: Radomiak Radom - Zagłębie Lubin

25.09, 20:30: Arka Gdynia - Motor Lublin

TVP Sport poinformował także, że dwa mecze będą pokazywane przez Łączy Nas Piłka TV. 24 września o 17:30 będzie można śledzić transmisję meczu Górnika Łęczna z Cracovią. 25 września o 14:00 zaplanowana została transmisja ze spotkania Avii Świdnik z Ruchem Chorzów.

Pełna lista par I rundy Pucharu Polski:

Radomiak Radom - Zagłębie Lubin

Arka Gdynia - Motor Lublin

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Widzew Łódź

GKS Katowice - Wisła Płock

Kotwica Kołobrzeg - Pogoń Szczecin (Pogoń awansuje od razu, Kotwica wycofała się z rozgrywek)

Stal Rzeszów - Korona Kielce

Stal Mielec - Puszcza Niepołomice

Siarka Tarnobrzeg - Hutnik Kraków

Miedź Legnica - Pogoń Siedlce

Avia Świdnik - Ruch Chorzów

Flota Świnoujście - GKS Jastrzębie

Gryf Słupsk - Polonia Warszawa

Lechia Tomaszów Mazowiecki - Śląsk Wrocław

ŁKS Łomża - Odra Opole

Legia II Warszawa - Górnik Zabrze

Małapanew Ozimek - Znicz Pruszków

Górnik Łęczna - Cracovia

Korona II Kielce - Piast Gliwice

Polonia Środa Wielkopolska - Olimpia Grudziądz

Odra Bytom Odrzański - Wisła Kraków

Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Lechia Gdańsk

Miedź II Legnica - Świt Szczecin

LKS II Goczałkowice Zdrój - Stal Stalowa Wola

GKS Wikielec - Podbeskidzie Bielsko-Biała

Zawisza Bydgoszcz - GKS Tychy

Beskid Andrychów - Chojniczanka Chojnice

Warta Poznań - Polonia Bytom

ŁKS Łódź - Chrobry Głogów

