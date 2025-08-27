Gdzie obejrzeć Puchar Polski 2025? Znamy plan transmisji

19 sierpnia poznaliśmy pary I rundy Pucharu Polski. To faza rozgrywek, w której nie występują reprezentanci naszego futbolu w europejskich pucharach. Mają wolny los. Nie oznacza to jednak, że nie zabraknie emocji związanych z ciekawymi spotkaniami. Aż cztery pary są w pełni ekstraklasowe. Wiemy już jak kształtuje się plan transmisji spotkań.
W środę 27 sierpnia Telewizja Polska, która jest oficjalnym nadawcą rozgrywek na stronie TVP Sport przedstawiła plan transmisji meczów I rundy. Już wiemy ile meczów pokaże publiczna stacja. Cieszą się nie tylko kibice klubów ekstraklasowych, choć w planie znalazły się cztery pary.
23 września dzień zostanie zwieńczony ciekawie zapowiadającym się meczem. GKS Katowice zagra u siebie z Wisłą Płock. Dzień później - także na koniec dnia, o 21:00 - Bruk-Bet Termalica Nieciecza zmierzy się z Widzewem Łódź. 25 września zobaczymy aż dwa mecze Pucharu Polski, w których zagrają kluby z ekstraklasy. Najpierw o 17:30 Radomiak Radom zagra z Zagłębiem Lubin, a o 20:30 Arka Gdynia podejmie Motor Lublin.
Świętują także w mniejszych miejscowościach. Goczałkowice Zdrój, Grodzisk Mazowiecki i przede wszystkim Bytom Odrzański - mieszkańcy tych ośrodków ucieszą się na widok tego, że w ich rodzinne strony przyjedzie telewizja i będzie relacjonować mecze Pucharu Polski. Kamery TVP pojawią się także w Rzeszowie.
TVP Sport poinformował także, że dwa mecze będą pokazywane przez Łączy Nas Piłka TV. 24 września o 17:30 będzie można śledzić transmisję meczu Górnika Łęczna z Cracovią. 25 września o 14:00 zaplanowana została transmisja ze spotkania Avii Świdnik z Ruchem Chorzów.
