Gdzie obejrzeć Puchar Polski 2025? Znamy plan transmisji
We wrześniu czeka nas I runda Pucharu Polski. W środę 27 sierpnia poznaliśmy mecze, które będzie można oglądać za pośrednictwem oficjalnego nadawcy rozgrywek - Telewizji Polskiej. Stacja opublikowała pełny plan transmisji. Kamery telewizyjne zawitają między innymi do Bytomia Odrzańskiego, gdzie przyjedzie notująca fenomenalny początek sezonu Wisła Kraków.
19 sierpnia poznaliśmy pary I rundy Pucharu Polski. To faza rozgrywek, w której nie występują reprezentanci naszego futbolu w europejskich pucharach. Mają wolny los. Nie oznacza to jednak, że nie zabraknie emocji związanych z ciekawymi spotkaniami. Aż cztery pary są w pełni ekstraklasowe. Wiemy już jak kształtuje się plan transmisji spotkań.

Takie mecze pokaże TVP. Znamy plan transmisji Pucharu Polski

W środę 27 sierpnia Telewizja Polska, która jest oficjalnym nadawcą rozgrywek na stronie TVP Sport przedstawiła plan transmisji meczów I rundy. Już wiemy ile meczów pokaże publiczna stacja. Cieszą się nie tylko kibice klubów ekstraklasowych, choć w planie znalazły się cztery pary.

23 września dzień zostanie zwieńczony ciekawie zapowiadającym się meczem. GKS Katowice zagra u siebie z Wisłą Płock. Dzień później - także na koniec dnia, o 21:00 - Bruk-Bet Termalica Nieciecza zmierzy się z Widzewem Łódź. 25 września zobaczymy aż dwa mecze Pucharu Polski, w których zagrają kluby z ekstraklasy. Najpierw o 17:30 Radomiak Radom zagra z Zagłębiem Lubin, a o 20:30 Arka Gdynia podejmie Motor Lublin.

Świętują także w mniejszych miejscowościach. Goczałkowice Zdrój, Grodzisk Mazowiecki i przede wszystkim Bytom Odrzański - mieszkańcy tych ośrodków ucieszą się na widok tego, że w ich rodzinne strony przyjedzie telewizja i będzie relacjonować mecze Pucharu Polski. Kamery TVP pojawią się także w Rzeszowie. 

Plan transmisji I rundy Pucharu Polski:

  • 23.09, 14:30: LKS II Goczałkowice Zdrój - Stal Stalowa Wola
  • 23.09, 17:30: Stal Rzeszów - Korona Kielce
  • 23.09, 20:30: GKS Katowice - Wisła Płock
  • 24.09, 12:30: Legia II Warszawa - Górnik Zabrze
  • 24.09, 15:15: Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Lechia Gdańsk
  • 24.09, 21:00: Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Widzew Łódź
  • 25.09, 14:30: Odra Bytom Odrzański - Wisła Kraków
  • 25.09, 17:30: Radomiak Radom - Zagłębie Lubin
  • 25.09, 20:30: Arka Gdynia - Motor Lublin

TVP Sport poinformował także, że dwa mecze będą pokazywane przez Łączy Nas Piłka TV. 24 września o 17:30 będzie można śledzić transmisję meczu Górnika Łęczna z Cracovią. 25 września o 14:00 zaplanowana została transmisja ze spotkania Avii Świdnik z Ruchem Chorzów.

Pełna lista par I rundy Pucharu Polski:

  • Radomiak Radom - Zagłębie Lubin
  • Arka Gdynia - Motor Lublin
  • Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Widzew Łódź
  • GKS Katowice - Wisła Płock
  • Kotwica Kołobrzeg - Pogoń Szczecin (Pogoń awansuje od razu, Kotwica wycofała się z rozgrywek)
  • Stal Rzeszów - Korona Kielce
  • Stal Mielec - Puszcza Niepołomice
  • Siarka Tarnobrzeg - Hutnik Kraków
  • Miedź Legnica - Pogoń Siedlce
  • Avia Świdnik - Ruch Chorzów
  • Flota Świnoujście - GKS Jastrzębie
  • Gryf Słupsk - Polonia Warszawa
  • Lechia Tomaszów Mazowiecki - Śląsk Wrocław
  • ŁKS Łomża - Odra Opole
  • Legia II Warszawa - Górnik Zabrze
  • Małapanew Ozimek - Znicz Pruszków
  • Górnik Łęczna - Cracovia
  • Korona II Kielce - Piast Gliwice
  • Polonia Środa Wielkopolska - Olimpia Grudziądz
  • Odra Bytom Odrzański - Wisła Kraków
  • Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Lechia Gdańsk
  • Miedź II Legnica - Świt Szczecin
  • LKS II Goczałkowice Zdrój - Stal Stalowa Wola
  • GKS Wikielec - Podbeskidzie Bielsko-Biała
  • Zawisza Bydgoszcz - GKS Tychy
  • Beskid Andrychów - Chojniczanka Chojnice
  • Warta Poznań - Polonia Bytom
  • ŁKS Łódź - Chrobry Głogów

