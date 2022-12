Wisła Kraków planuje spektakularny transfer. Blisko 80 meczów w LaLiga

Wisła Kraków po spadku do Fortuna 1. Ligi miała walczyć o natychmiastowy powrót do ekstraklasy. Fakty są jednak nieubłagane – Wisła jest aktualnie bliżej strefy spadkowej niż drugiego miejsca, które daje awans bezpośredni. "Biała Gwiazda" zajmuje dopiero 10. miejsce i traci aż 10 punktów do drugiej Puszczy Niepołomice. Chociaż do końca sezonu zostało jeszcze 16 kolejek, to wygląda na to, że Wiśle pozostaje walka o baraże.

REKLAMA

Zobacz wideo Łzy wzruszenia nowego mistrza KSW. Wikłacz pokonał Przybysza

Błaszczykowski szykuje się do powrotu na boisko. "Jestem już dinozaurem"

Żeby zająć miejsca 3-6 zespół potrzebuje wzmocnień i to solidnych. O to ma zadbać nowy dyrektor sportowy Wisły, którym został Kiko Ramirez, były hiszpański szkoleniowiec m.in. właśnie Wisły Kraków. PO zatrudnieniu jego i jeszcze dwóch asystentów, można było się spodziewać, że "Biała Gwiazda", tak jak to miało miejsce kilka lat temu za kadencji Ramireza, znowu zrobi się hiszpańska. Kilka dni temu klub ogłosił podpisanie kontraktu ze skrzydłowym Alexem Mulą. Teraz ogłoszono, że na testach medycznych zjawi się kolejny Hiszpan.

Kiko Ramirez działa. Kolejny Hiszpan w może trafić do Wisły Kraków

Tym razem chodzi o 29-letniego lewego obrońcę, Davida Juncę. Zawodnik ma CV, którym nie pogardzono by nawet w ekstraklasie. W Hiszpanii reprezentował barwy Girony, Eibaru i Celty Vigo. Rozegral 79 meczów w La Liga (zero goli i 11 asyst) i 85 spotkań na jej zapleczu (trzy gole i osiem asyst). Ostatni sezon spędził w Gironie, z którą wywalczył awans do La Liga. Co prawda nie zagrał w meczach barażowych, ale wcześniej wystąpił w 25 meczach ligowych i trzech pucharowych.

Gdzie jest haczyk? W historii kontuzji. W sezonach 2019/20 i 2020/21 Junca nie grał w ogóle właśnie przez urazy. A po awansie do LaLiga Girona zrezygnowała z jego usług. Efekt jest taki, że od lipca Hiszpan pozostaje bez klubu. Będzie próbował odbudować się w Wiśle. O ile przejdzie testy medyczne.

Ma 2 miliardy dolarów i wchodzi do polskiej piłki. Dwukrotny mistrz Polski zaciera ręce

Co ciekawe, kilka dni temu prezes i współwłaściciel klubu Jarosław Królewski zamieścił wspólne zdjęcie z Kiko Ramirezem na Twitterze. Obaj panowie byli na lotnisku, a Królewski dał do zrozumienia, że wybierają się na rozmowy z potencjalnym lewym obrońcą. Wygląda na to, że chodziło właśnie o Juncę.

Wisła wcześniej pozyskała jeszcze Igora Sapałę, który w ostatnim czasie był piłkarzem rakowa Częstochowa.