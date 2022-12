Ma 2 miliardy dolarów i wchodzi do polskiej piłki. Dwukrotny mistrz Polski zaciera ręce

Według informacji portalu Goal.pl, Robert Platek ma stać się jednym ze współwłaścicieli Łódzkiego Klubu Sportowego, który pozostaje w rękach Tomasza Salskiego, Jerzego Pietruchy, Przemysława Andrzejaka i Dariusza Łyżwy. Amerykański inwestor jest także właścicielem 16. drużyny poprzedniego sezonu Serie A - Spezii, w której występuje aż trzech reprezentantów Polski - Bartłomiej Drągowski, Jakub Kiwior i Arkadiusz Reca. Oficjalna decyzja powinna zostać ogłoszona w najbliższych dniach.

To on może stać się współwłaścicielem ŁKS-u. Kim jest Robert Platek?

Robert Platek to amerykański przedsiębiorca specjalizujący się w zarządzaniu funduszami i analizie finansowej. Jest jednym z założycieli MSD Capital, firmy zarządzającej m.in. aktywami prezesa i dyrektora generalnego Dell Technologies, Michaela Della. Włoski Sky Sport wycenia jego majątek na około 2 miliardy dolarów.

58-latek to także wielki fan futbolu. Razem z rodziną za około 24 miliony euro pozyskał udziały we włoskim klubie Spezia Calcio. Jest także współwłaścicielem portugalskiej drużyny Casa Pia, która na ten moment zajmuje piątą pozycję w tabeli ligi portugalskiej, ustępując jedynie największym piłkarskim potęgom z tego kraju - Benfice, FC Porto, Bradze i Sportingowi. W przeszłości do Platka należało także duńskie Sonderjyske, ale biznesmen w tym roku sprzedał jego akcje.

ŁKS walczy o awans do Ekstraklasy

W Łodzi już zacierają ręce. Bogaty inwestor może pomóc zespołowi w misji powrotu do Ekstraklasy, co jest w tym sezonie bardzo realne. Poza tym ma przyczynić się do wzmocnienia kadry w zimowym okienku transferowym oraz do budowy profesjonalnej akademii.

Na ten moment ŁKS jest liderem I ligi z trzypunktową przewagą nad drugą Puszczą Niepołomice i pięciopunktową - nad trzecim Ruchem Chorzów. Ostatni raz na najwyższym szczeblu rozgrywkowym grał w sezonie 2019/2020. W całej swojej historii po mistrzostwo Polski sięgał dwa razy - w 1958 i 1998 roku.