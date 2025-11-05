Laporta usłyszał, co powiedział Lewandowski. "To, co mówi, jest..."

FC Barcelona w środowy wieczór rozegra czwarty mecz w tym sezonie Ligi Mistrzów. Tym razem zmierzy się z belgijskim Clubem Brugge. Będzie faworytem, ale nie może zlekceważyć rywala. Prezydent klubu Joan Laporta postanowił zabrać głos przed spotkaniem w Belgii. Odniósł się do słów z przedmeczowej konferencji prasowej, na której pojawili się Hansi Flick i Robert Lewandowski.

Laporta wyszedł i ogłosił przed meczem Ligi Mistrzów. "To, co mówią Lewandowski i Flick, jest prawem"

- To, co mówią Lewandowski i Flick, jest prawem. Jeśli mówią, że to trudny mecz, to taki będzie. To mecz Ligi Mistrzów, przeciwko europejskiemu zespołowi z kibicami, którzy mocno dopingują. Będzie pięknie, i mam nadzieję, że wygramy, bo te trzy punkty są ważne - powiedział Laporta, a jego słowa cytuje profil Barca Universal na portalu X, gromadzący wszelkie informacje dotyczące Barcelony.

Katalończycy w trzech dotychczasowych meczach Ligi Mistrzów odnieśli dwa zwycięstwa: najpierw pokonali Newcastle United po dwóch golach Marcusa Rashforda (2:1), wygrali także z Olympiakosem Pireus (6:1). Pomiędzy tymi spotkaniami przegrali z Paris Saint-Germain (1:2).

Spotkanie z Club Brugge będzie dla Barcelony piątym meczem z tym rywalem w historii. Po raz ostatni oba zespoły mierzyły się w sezonie 2002/2003. W fazie grupowej najpierw wygrali 3:2, a następnie 1:0. W tym pierwszym spotkaniu bohaterami gospodarzy byli Luis Enrique, Gaizka Mendieta i Javier Saviola. Dla gości trafiali Timmy Simmons i Gaetan Englebert. Jedynego gola w Belgii zdobył Juan Roman Riquelme.

Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z meczu Club Brugge - FC Barcelona. Będzie ona dostępna Sport.pl i w aplikacji mobilnej. Początek spotkania o 21:00.