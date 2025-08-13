Serbowie zobaczyli, co po meczu zrobili kibice z Polski. Od razu zareagowali

Crvena zvezda była w świetnej sytuacji przed rewanżem z Lechem Poznań. Mistrz Serbii w pierwszym pojedynku zwyciężył na wyjeździe 3:1. Lech potrzebował kapitalnej dyspozycji, by mieć szansę na odrobienie strat. Ostatecznie "Kolejorz" wyszarpał jedynie remis (1:1). W końcówce gola dla gości strzelił Mikael Ishak.

Dwie twarze kibiców Lecha Poznań

Serbskie media rozpisały się o kibicach mistrza Polski. Zaczęło się od tego, że przed spotkaniem fani Lecha zrobili bałagan w centrum Belgradu. Portal kurir.rs wspominał m.in. o zniszczonych witrynach sklepowych. Jeden z dziennikarzy podkreślał, że "lepiej nie wchodzić ludziom z Poznania w drogę".

Jednocześnie można było dostrzec opinię, iż nie należy spodziewać się starć pomiędzy kibicami z Poznania oraz Belgradu, bo ci utrzymują koleżeńskie relacje.

Najbardziej dziennikarzom serwisu kurir.rs zaimponowało to, co fani "Kolejorza" zaprezentowali po zakończeniu spotkania z Crveną zvezdą. "Imponujący gest Polaków" - czytamy w tytule artykułu.

"Polscy kibice, którzy przed meczem wywołali chaos w Belgradzie, zachowali się bez zarzutu w trakcie spotkania, czyli na stadionie, a sposób, w jaki po meczu przywitali zawodników swojej drużyny, zasługuje na szacunek. Głośne brawa i jeszcze głośniejsza pieśń powitały piłkarzy Lecha z popularnej klatki, czyli z sektora między trybunami zachodnią i południową, przeznaczonego dla kibiców przyjezdnych" - dodano.

Serbowie szanują poznaniaków za to, że potrafili docenić walkę swojej drużyny na niełatwym terenie. Podziękowali piłkarzom, mimo że nie spełnili określonego celu.

Lech powalczy z Belgami

Teraz przed mistrzem Polski kolejne wyzwanie. Ishak i spółka zagrają z KRC Genk w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Pierwsze starcie odbędzie się w Poznaniu (czwartek, 21 sierpnia, godz. 20:30).

Crvena zvezda natomiast zagra z cypryjskim Pafos FC. Zwycięzca zagwarantuje sobie grę w fazie ligowej Ligi Mistrzów, a przegrany zagra w Lidze Europy.