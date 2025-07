16-latek bohaterem w meczu el. Ligi Mistrzów! A było już 0:2

Lech Poznań w środę powinien postawić stempel na praktycznie pewnym awanse do III rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski przed tygodniem wygrali z Breidablik aż 7:1 i do Islandii polecą pewni swego. Przewaga jest naprawdę okazała. Wystarczającej różnicy - jak się okazało we wtorek - nie zbudowali zawodnicy KuPS Kuopio. W Kazachstanie doszło do prawdziwej remontady.

Sensacja w drodze do LM. Finowie nie zrobili tego, co Legia

W pierwszym meczu II rundy eliminacji do LM Kuopion Palloseura pokonał Kajrat Ałmaty 2:0 i do Kazachstanu poleciało z dwubramkową zaliczką. O tym, że to zbyt mała przewaga piłkarze z Finlandii przekonali się już po pierwszej połowie rewanżowego spotkania.

Już w dziewiątej minucie zaledwie 16-letni Dastan Satpajew pokonał Aatu Hakalę. Asystował mu były piłkarz Pogoni Szczecin i KGHM Zagłębia Lubin Luis Mata.

Nie minęło pół godziny, a wynik podwyższył Jorginho. Oznaczało to odrobienie strat, ale gospodarze nie zamierzali się zatrzymywać. Tuż przed przerwą Walerij Gromyko wykorzystał podanie Satpajewa i zdobył gola na 3:0.

Wynik utrzymał się do końca meczu. Warto dodać, że w Kazachstanie ostatnio grała Legia Warszawa. Wygrała 1:0 po golu Juergena Elitima, eliminując z el. Ligi Europy FK Aktobe.

W kolejnej rundzie Kajrat zagra ze zwycięzcą z pary Slovan Bratysława - Zrinjski Mostar. W pierwszym meczu Słowacy wygrali aż 4:0.