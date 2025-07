Grbić skreślił jedno nazwisko. Oto skład Polaków na ćwierćfinał LN

Nikola Grbić zabrał na turniej finałowy Ligi Narodów w Ningbo 15 siatkarzy i wiadomo było, że jeden z nich będzie musiał oglądać rywalizujących kolegów zza band reklamowych. W Chinach trener reprezentacji Polski ma do dyspozycji po dwóch rozgrywających i atakujących oraz czterech środkowych i pięciu przyjmujących. Na dwa dni przed ćwierćfinałem z Japonią zdecydował, że podczas tego spotkania poza składem będzie Mateusz Poręba.

Grbić tłumaczy swoją decyzję. "Zadałem sobie pytanie...."

Można się było zastanawiać, na jaki wariant zdecyduje się Grbić. Klasyczne zestawienie to z czterema przyjmującymi, czterema środkowymi i dwoma atakującymi, ale Serb przez minione trzy lata pracy z Biało-Czerwonymi korzystał już z alternatywnych opcji nawet podczas całych turniejów. Zrobił tak m.in. podczas mistrzostw Europy 2023, w których Polacy zdobyli tytuł. W składzie było wtedy trzech środkowych i pięciu przyjmujących. Na takie samo rozwiązanie szkoleniowiec zdecydował się pod kątem czwartkowego meczu LN. Sam zaś przypomina, że z niestandardowego wariantu skorzystał także podczas ćwierćfinału LN trzy lata temu.

- W pierwszym naszym wspólnym sezonie w Bolonii mieliśmy trzech środkowych i Karola Butryna jako trzeciego atakującego (Polacy pokonali wtedy Iran 3:2, a finalnie zajęli trzecie miejsce - red.). Zadałem sobie pytanie, czy naprawdę będę korzystać z czterech środkowych w jednym meczu. Myślę, że Artur Szalpuk może nam pomóc np. zagrywką, a Bartek Bednorz w przyjęciu. Nie mówię, że na pewno skorzystamy z każdego z tej 14-tki w tym jednym meczu, ale może tak być. Co będzie potem, jeśli awansujemy do półfinału - tego nie wiem. Ale na razie taka jest moja decyzja - zaznacza Grbić w wiadomości przekazanej mediom przez rzecznika Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Trener też krótko wrócił do tego, co wydarzyło się w trzecim, ostatnim turnieju fazy interkontynentalnej LN. Polacy wygrali wtedy nie bez problemu z Iranem 3:2, potem przegrali z Kubą 1:3 i z Bułgarią 2:3, a na koniec pokonali występujących w nie najmocniejszym składzie Francuzów 3:2. Warto zaznaczyć, że Biało-Czerwoni dopiero przed tym turniejem zebrali się w pełnym składzie i wyraźnie widać było, że potrzebują jeszcze czasu na zgranie, a kluczowi zawodnicy na dojście do formy.

- Uważam, że jesteśmy w dobrym momencie. Wygrana z Francją dała nam dużo pewności siebie i była bardzo ważna. Bo po przegranej z Bułgarią sytuacja była trudna dla każdego. Ale najważniejsza jest dobra gra. Ona i wygrywanie to rzeczy, które mogą nam pomóc, by zawodnicy byli spokojni i grali najlepszą siatkówkę. Mam nadzieję, że zagramy teraz nasz najlepszy mecz. A co to da, to tego nie wiem - zastrzegł trener wicemistrzów olimpijskich z Paryża.

Skład reprezentacji Polski siatkarzy na ćwierćfinał Ligi Narodów z Japonią:

rozgrywający: Jan Firlej, Marcin Komenda

atakujący: Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak

środkowi*: Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak

przyjmujący: Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk

libero: Maksymilian Granieczny, Jakub Popiwczak

*w składzie na turniej finałowy LN jest także Mateusz Poręba

Początek ćwierćfinału LN z Japonią w czwartek o godz. 13 czasu polskiego.