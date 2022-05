Dodatkowy smaczek w finale Ligi Mistrzów. Henry: Dwaj faworyci do Złotej Piłki

- Czeka nas wielki finał Ligi Mistrzów. A będzie on jeszcze większy, bo zagrają w nim dwaj faworyci do zdobycia Złotej Piłki: Karim Benzema i Sadio Mane. To doda pojedynkowi dodatkowej pikanterii - przyznaje Thierry Henry w rozmowie z telewizją CBS.

"Faworytem do Złotej Piłki wciąż będzie Benzema"

34-letni Karim Benzema i cztery lata od niego młodszy Sadio Mane znakomicie grają w tym sezonie. Reprezentant Francji, który w zeszłorocznej edycji Złotej Piłki zdobył czwarte miejsce, w 43 spotkaniach zdobył 43 bramki i miał czternaście asyst. Prowadzi wśród najskuteczniejszych zawodników Ligi Mistrzów oraz La Ligi.

Indywidualny bilans statystyczny Sadio Mane jest słabszy. W 45 meczach strzelił 20 goli i miał trzy asysty. W Premier League Senegalczyk trafił czternaście razy, co daje mu dopiero piąte miejsce wśród najskuteczniejszych.

Jeśli chodzi o sukcesy klubowe, te większe może mieć Mane. Już zdobył z Liverpoolem League Cup, a z kadrą Senegalu wygrał prestiżowy Puchar Narodów Afryki. Oprócz tego Mane może jeszcze sięgnąć po mistrzostwo Anglii (na cztery kolejki przed końcem Liverpool jest drugi i ma punkt straty do prowadzącego Manchesteru City), Puchar Anglii (zagra w finale z Chelsea) oraz Ligę Mistrzów.

Benzema dotychczas wygrał mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii. Może jeszcze triumfować w Champions League.

- Wciąż wierzę, że Karim Benzema jest faworytem, ale jeśli Mane wygra Ligę Mistrzów z Liverpoolem i zdobędzie poczwórną koronę, to jest to całkiem mocna sprawa. To byłoby świetne dla Afryki, ale nadal wybrałbym Benzemę - dodaje Thierry Henry.

Finał Ligi Mistrzów: Real Madryt - Liverpool odbędzie się 28 maja w Paryżu. Hiszpanie mają szansę już na czternasty triumf w tych rozgrywkach, a Anglicy na siódmy. Liverpool ostatni raz wygrał w 2019 roku, a Real Madryt rok wcześniej.