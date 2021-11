Robert Lewandowski lepszy od Messiego i Ronaldo! Kosmiczny wynik w Lidze Mistrzów

To niesamowity mecz w wykonaniu Roberta Lewandowskiego! Bayern Monachium wygrywa z Benfiką Lizbona (5:2), a Polak zdobywa trzy bramki i asystę. Jest to fenomenalne upamiętnienie swojego setnego meczu w Lidze Mistrzów. Dzięki tym dwóm trafieniom 33-letni napastnik stał się samodzielnym liderem strzelców Bayernu Monachium w prestiżowych rozgrywkach, a do tego notuje statystyki dużo lepsze od dwóch gigantów.

Zrobił to! Robert Lewandowski najlepszy w Bayernie i do tego lepszy od Messiego czy Ronaldo

W przeszłości to głównie Leo Messi i Cristiano Ronaldo ścigali się wzajemnie w kolejnych statystykach, jednak okazuje się, że w pewnych aspektach pojawił się piłkarz lepszy od dwóch niekwestionowanych legend. Robert Lewandowski w swoich stu meczach w Lidze Mistrzów strzelił 81 goli! To wynik o cztery trafienia lepszy od Leo Messiego (77 goli) oraz o 17 bramek lepszy od Cristiano Ronaldo (64). Skąd 81 trafień? Statystyka ESPN została przygotowana przed tym, jak 33-latek zdobył hat-tricka w starciu z Benfiką Lizbona, dlatego ją zaktualizowaliśmy.

Polak zadebiutował w Lidze Mistrzów dokładnie 13 września 2011 roku w starciu Borussii Dortmund z Arsenalem. Od tego czasu w BVB rozegrał 28 meczów, a kolejne 71 to już występy w Bayernie. W tych 99 spotkaniach polski napastnik zdobył aż 78 bramek. Kolejne trzy trafienia dołożył właśnie we wtorkowym meczu z Benfiką Lizbona, co umocniło jego miejsce w klasyfikacji wszech czasów.

Piłkarz z polskimi korzeniami z powołaniem kadry USA U-20! Absolutna rewelacja MLS

Obecnie Polak zajmuje 3. miejsce, a jedynymi zawodnikami lepszymi od Lewandowskiego są Cristiano Ronaldo (Manchester United) oraz Leo Messi (Paris Saint-Germain). Portugalczyk ma na swoim koncie 138 bramek (wliczając gola na 1:2 w starciu z Atalantą Bergamo), a Argentyńczyk o 13 mniej. Napastnik Bayernu Monachium ma siedem goli przewagi nad Karimem Benzemą. Kolejnym wciąż grającym piłkarzem w pierwszej dziesiątce zestawienia jest Zlatan Ibrahimović z 48 golami na koncie.